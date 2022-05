¿Para qué cavar cada vez más profundo si lo que buscas está en la superficie?

***

A tu lado el tiempo no existe; sin ti es una losa tan pesada que no me deja moverme.

***

Es por demás racionalizar la fe; la tienes o no la tienes.

***

Un amor ya apagado a veces conserva brasas ardientes.

***

La esperanza es más un instinto que una reflexión.