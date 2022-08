Una marca nunca se abandona

Después de la estrepitosa derrota que sufrió Cruz Azul, se rumoró sobre la posible —y a la postre real— ausencia de sus aficionados en el Coloso de Santa Úrsula. Es cierto que los cementeros estrenaron técnico interino con Raúl Gutiérrez y regresaron a la senda del triunfo, pero la realidad en el graderío se hizo presente, ya que los aficionados le dieron la espalda a su club después de la derrota.

¿Qué ha hecho mal Cruz Azul en materia de marketing deportivo? La última acción fue el cambio de logotipo. Esto obedece a intereses de La Cooperativa, dueña del equipo, que sin importarle arraigo alguno lo hizo, más que la grilla política.

La experiencia para el aficionado, por asistir a la cancha del Estadio Azteca, es nula. Eso se suma a la falta de identidad con un inmueble. Fue un error salir del estadio Azul. Aunque existen motivos económicos y administrativos, andar de nómadas crea una falta de identidad. Increíble que una cementera no tenga su propio estadio, con la capacidad económica y estructural para hacerlo sin problema alguno.

Todo esto se suma al mal manejo mediático. Se cree que un buen plan es sacar una carta, disculpándose por los malos resultados, cuando se cuenta con todo para poder tener una comunicación poderosa con los aficionados y generar un sentimiento de pertenencia. Si le preguntamos a los fans cementeros qué tan cerca se sienten de su equipo, la respuesta no será positiva. Esto es un trabajo de todos los días y se llama “construcción de marca”.

En lo deportivo, también se han cometido errores, pero eso no debe interferir en la afición. Hay equipos que son goleados cada ocho días o que nunca han sido campeones; no sólo en el futbol, sino en muchos deportes, y el amor por esos colores no es condicionado a algún resultado. Sería una buena reflexión para cualquier fan.



