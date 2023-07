Reestructura total, construcción desde el fondo

En días pasados, Ivar Sisniega Presidente de la Federacion Mexicana dio un mensaje en redes sociales en el que tocó varios puntos muy importantes para el futuro del futbol mexicano, sobre todo el futuro de la Selección Mexicana de Futbol, la cual, al final del camino llega a ser en un porcentaje imagen del desarrollo del futbol del país.

Lo más importante que yo podría rescatar es la palabra llamada “proceso”, pero al mismo tiempo es lo que más preocupa, porque eso no existe en nuestro entorno, siempre en el futbol mexicano hay desesperación, resultadismos, inmediatez, nunca ha vivido un proceso, tranquilo y normal de cuatro años y muchos menos de ocho años dentro de una Selección Mexicana.

En el mundo podríamos encontrar algunos casos de selecciones que han vivido procesos de 4-8 años por diferentes causas, ya sean planeadas o fortuitas, pero que al final del camino han vivido esta situación, podemos mencionar a la selección de Croacia, Holanda, Francia, Brasil, Estados Unidos, y tal vez el proceso más estable es el de la selección de Alemania, un equipo que a lo largo de la historia sí ha mostrado un proceso de futbol, con triunfos y fracasos de por medio.

Esta reestructura sin duda también debe contemplar lo mediático y la comunicación de la Selección Mexicana de futbol, la cual está ahora en manos de un especialista de la comunicación, mercadotecnia deportiva y comercialización, estamos hablando de Juan Carlos Rodríguez, quien ahora tiene en sus manos una gran responsabilidad en la reconstrucción del futbol mexicano, la cual podría repercutir en sentar las bases para los próximos 30 años.

También me gustaría ver una reestructura en la comunicación institucional de la Selección, tener más exposición, que se puedan adueñar de sus derechos de imagen y no estén en manos de terceros, que secuestran la imagen del equipo Tricolor; de igual forma tener más patrocinadores globales, trabajar en un proyecto de internacionalización del equipo nacional, lo cual se va a reflejar en lo deportivo y en lo económico; ver cómo se construye la imagen de los seleccionados nacionales y expandir el mercado no sólo en Estados Unidos, sino en los demás países del continente americano, Europa y más allá.

Todo esto seguramente es parte del plan, y en ningún momento estamos hablando de resultados o si un técnico, de prestigio o no, está en el banquillo nacional.

Se vienen tiempos de cambios en el futbol mexicano, pero los cambios no solamente son en el futbol cancha, también debemos integrar a los medios de comunicación y a la propia afición, los cuales son parte fundamental de esta reestructura, sin que importen los resultados conseguidos por el equipo, sólo que se vuelva prioridad un objetivo común y un objetivo final dentro de ocho años.

