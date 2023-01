Pagar por ver futbol

En muchas partes del mundo, hoy se tiene que pagar para ver futbol, ya sea por un sistema de cable o alguna plataforma digital.

Han existido infinidad de quejas. Por muchos años, estuvimos acostumbrados al “regalo” que nos daba Televisa, porque —por muchas décadas— fue la única opción para ver la televisión en nuestro país. Estuvimos acostumbrados a ver todo en la señal abierta y que esta empresa jugara el rol de proveedor de entretenimiento, pero se privatizó Imevisión, convirtiéndose en TV Azteca, y llegaron los canales de cable.

En México, existen aproximadamente 22 millones de hogares con televisión de paga. El resto, sigue teniendo acceso a la señal abierta; otros, contratan piratería para ver “todos los canales”, y algunos sólo ven streaming. La inversión de los dueños de canales abiertos y de paga es millonaria. No se puede vivir de los anunciantes, así es que buscan formas para recuperar su inversión, debido a que también los anunciantes tienen muchas opciones, no sólo la tele abierta, sino en la versión de paga, radio, medios de comunicación impresos, exteriores, cine, digital, eventos, así que hay que buscar recursos para pagarles a los equipos, que cada año quieren mucho más dinero.

Hoy, el streaming o las plataformas digitales también pueden volverse un solución para el aficionado. Para ver esos partidos, el costo es menor. Sólo necesitas internet.

La televisión de paga significa una inversión mínima de:

Sky. 249 pesos mensuales en prepago, pero si quieres tener acceso a todo el contenido, hay que pagar aproximadamente mil 500 al mes.

Izzi. 350 pesos mensuales mínimo, pero si quieres tener acceso a todo el contenido, hay que pagar 900.

Totalplay. 400 pesos mensuales mínimo, pero si quieres tener acceso a todo el contenido, hay que pagar aproximadamente dos mil.

De esta forma, el servicio de streaming se vuelve una opción. Van a cobrar de 50 a 100 pesos y podremos ver el futbol. Si lo vemos así, no suena mal, pero si queremos vivir como siempre —a la vieja forma—, obvio que nos duele no prender el televisor, sentarnos en un sillón y ver el futbol... Eso ya no existe, ni en México ni en otros países. En todos, hay que pagar. Los empresarios deben generar dinero para pagar los derechos que les exigen y después buscar ganar algo, con otras acciones de marketing y comunicación.

@husseinforzan