Padres e hijos, herencia divina

Aprovechando los festejos en el Día del Padre, es oportuno mencionar parejas de papás e hijos que han logrado marcar la historia del deporte, y no sólo en México, sino en el mundo. Seguramente, estaré omitiendo algunos nombres, pero trataré de recordar a muchos personajes.

En México, podemos mencionar algunos casos en el medio del futbol. Se me viene a la mente el caso de Javier Hernández Chícharo y su hijo Javier Chicharito Hernández. No quiero o trato de comparar, porque —en algunos casos— el padre ha sido más exitoso, como es el de Julio César Chávez y Julio Jr. El papá es la máxima figura del boxeo mexicano y su heredero, en el cual se pusieron muchas esperanzas para superarlo, no lo hizo así, ya que muchas circunstancias no lo permitieron.



También está el caso de Hugo Sánchez, un ídolo del futbol nacional. En este ejemplo, desafortunadamente el Pentapichichi sufrió la pérdida de su hijo hace pocos años; sin duda alguna, un dolor irreparable, y en algún momento se reflejó el peso de la historia de su padre en Sánchez Jr., quien siempre luchó por ganarse un lugar en el futbol nacional.

Mención para Horacio Sánchez Jr. y José Luis Parejita López, dos futbolistas que lograron llegar a la Selección Mexicana y fueron bicampeones del balompié nacional; sin embargo, siempre han vivido a la sombra de sus padres, sin que esto suene despectivo, pero el apellido que cargan tiene una historia importante.

Puedes leer: "El Santo, de enfrentar momias al Demogorgon"

En la tauromaquia, está el caso de David Silveti y David Silveti Jr. Una familia de abolengo en la fiesta brava y que se ha ganado una historia en los ruedos nacionales y extranjeros. Existe un caso en donde hoy comparten negocio, como Humberto Chiquita González y Humberto Jr., quienes han fundado “Chiquita Boxing”, una empresa de promotoría boxistica, la cual está impulsando nuevos valores.

En el caso de los medios de comunicación deportiva, también podemos hablar de Toño de Valdés, Enrique Bermúdez y Aldo Fernández, quienes vieron desde niños a sus padres y, con el tiempo, decidieron tomar el mismo camino. En la lucha libre, también podemos encontrar casos como El Santo y El Hijo del Santo, Psycho Clown y Brazo de Plata, Blue Demon y Blue Demon Jr. Todos los mencionados van a tener siempre la responsabilidad de poner en alto el nombre y el prestigio de sus padres, defender su historia, su logros y —en algunos casos— magnificarlos.

@husseinforzan