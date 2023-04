Negocios nuevos, visión al futuro

Una noticia a la que se le ha dado poca exposición y la cual me parece trascendente para el futuro del futbol mexicano es la unión comercial entre Nike y la Liga MX Femenil. Es, sin duda, una alianza que puede repercutir en los cimientos del balompié nacional en un futuro inmediato.

Esta acción se suma a la comercialización de los derechos de televisión de la Liga de Expansión, en donde están jugando varias televisoras, como: Hi Sports, Fox Sports, ESPN, Claro Sports y TVC. Se trata, sin duda alguna, de una oportunidad para que el futbol nacional tenga más ojos encima.

¿Por qué no pensar en que los derechos de televisión los controlara la Liga?, ¿por qué no buscar la internacionalización del futbol nacional, para que nos conozcan en otras latitudes?, ¿por qué no tener un patrocinador global en el naming y en las playeras de los equipos, tal cual sucede en Francia?

Son ideas que, sin duda alguna, darían muy buenos resultados encontrando el modelo de negocio correcto.

Los dueños de clubes se verían beneficiados en lo económico y, con eso, se generaría mayor acercamiento con la afición y un mayor control del dinero.

¿Cuáles son los factores más importantes para el mantenimiento de los espectáculos?

Para un servidor, son tres pilares: Un buen venue o escenario, una buena experiencia para el aficionado y un excelente servicio para este mismo. Si el futbol logra esto, créanme que lo que suceda en la cancha podría ser lo menos importante, o al menos se volvería como una simple cereza en el pastel.

De esta forma, podríamos ir a cualquier estadio del futbol mexicano, ya sea para ver hombres o mujeres en el empastado, con una buena experiencia y con un extraordinario servicio.

¿Sería más caro? Seguramente, pero se tendría una competencia real con el resto de las actividades que hoy se tienen, como cine, teatro, conciertos, etc.

Necesita el futbol, o el deporte, arrancarle recursos a los aficionados.

¿Es un sueño lo que menciono? Créanme que no se trata de atentar contra el negocio de los que han invertido por décadas en el balompié nacional, se trata de todo lo contrario, de un ejercicio que permite crecer y ganar más dinero.





