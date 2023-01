Marca personal, pieza fundamental

Un deportista profesional debe saber que una parte fundamental de su carrera es la construcción de una imagen y marca personal. Y para muestra, un botón. Podemos hablar —en este caso— de Julio César Domínguez, futbolista del Cruz Azul, a quien se le ocurrió hacer una fiesta infantil con la temática de narcotráfico, en la que se tomaron una fotografía y la subieron a redes sociales, las cuales —en cuestión de segundos— causaron impacto en miles de aficionados. Posterior a eso, sacó un comunicado en el que ofrece una simple disculpa. Esto también habla de la falta de preparación y conciencia de lo que representa.

Un deportista debe estar ligado a muchos valores: Respeto, honestidad, salud. No importa si gana mucho o poco dinero, si es famoso o no. Debe estar alejado del alcohol, drogas, prostitución, violencia familiar. No puede estar cerca de esas situaciones, ya que lo único que estará consiguiendo es construir una marca personal negativa y, sin duda alguna, afectará su desarrollo como atleta.

Hay casos en los que algunos deportistas se han equivocado rotundamente y han caído en las garras del alcohol, las drogas, han golpeado a sus esposas, abandonado a sus hijos; se han visto envueltos en escándalos de apuestas, sexo, corrupción y narcotráfico; han formado parte de la delincuencia organizada, han matado, asaltado y han acabado con sus propias vidas. De todo esto, no hay un solo caso de alguien que haya salido bien librado; todos han terminado tachando su imagen personal y acabando con su carrera. Por mencionar algunos nombres: Pete Rose, Omar Gato Ortiz, Diego Armando Maradona, Julio César Chávez, Oscar Pistorius, O. J. Simpson, Mike Tyson y Óscar de la Hoya.

Los medios de comunicación juegan un papel importante en esta construcción y, como profesionales, todos deberían prepararse más en este tema; incluso, invertir en una agencia de relaciones públicas que les maneje su marca y redes sociales. Ojalá no lo vieran como un dinero echado a la basura, sino como una inversión.

Hoy, el manejo de la imagen personal o pública es parte del día a día, sobre todo por la sobre exposición de la imagen y la sobre exposición que dan no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino también los digitales, en donde millones de personas pueden ver contenido en segundos y dar sus comentarios, además de exponenciar cualquier cosa.

@husseinforzan