Los líderes de la tribu

Aprovechando las fiestas patrias, me parece muy ad hoc, hablar de los grandes ídolos que nos ha dado este país en el renglón deportivo. Me parece justo empezar a evolucionar en esta lista y dividirla en dos o tres segmentos de personajes, por decirlo así: los muy antiguos, los “viejos” y los nuevos ídolos, que ya son ejemplo para la juventud y niñez.

Si hablamos de los ídolos de la antigüedad, de aquellos personajes, que iniciaron en el deporte nacional, tenemos que hablar de Horacio Casarín, Manolete, Ratón Macías, Joaquín Capilla, Dumbo López, Luis Procuna, Kid Azteca, los hermanos Rodriguez, El Santo, gente que engalanó los estadios, arenas y ruedos, con las disciplinas de lucha libre, boxeo, toreo, futbol, automovilismo y deporte olímpico; gente que salió del barrio, del pueblo y que se encumbró.

Para terminar el siglo pasado, por mencionar un periodo de 40 años, entre los 70-00 podemos encontrar otros hombres como Hugo Sanchez, Fernando Valenzuela, Tibio Muñoz, Eloy Cavazos, Manolo Martinez, Enrique Borja, Pelón Osuna, Enrique Borja, Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Manolo Negrete, Luis García, Jorge Campos, Zague, Cuauhtémoc Blanco, Chiquita González, Raúl González, etc., gente que triunfó en otras fronteras y no sólo en nuestro país, en distintas disciplinas tales como, tenis, toros, beisbol, futbol, deporte olímpico, boxeo... Su popularidad se debió a otros factores como los medios de comunicación y no tanto al trato con el “pueblo”, con el barrio.

Y en estos últimos años del siglo encontramos personajes que ya tienen otro perfil de idolatría, pero que al mismo tiempo arrastran multitudes, alejados totalmente del barrio, personajes sofisticados, que hablan varios idiomas, que trabajan con marcas multinacionales y que sobre todo su personalidad es conforme a los tiempos que nos dominan, hablamos de: Saúl Canelo Alvarez, Memo Ochoa, Lorena Ochoa, Rafael Márquez, Checo Pérez, Alexa Moreno, Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela, gente que por su exposición digital y mediática también han alcanzado idolatría en otras latitudes y no solamente en México, en donde a veces son poco “reconocidos”, por decirlo de alguna forma.

Estoy seguro que me faltan algunos o muchos nombres, seguro que estoy omitiendo personajes que han trascendido, sobre todo por el gusto de algunos, pero de lo que sí estoy seguro es que los mencionados son los que están de bote pronto en la mente de cualquier mexicano al que le guste el deporte y está atento todos los días de sus hazañas en sus respectivas disciplinas.