Liga MX, un negocio con futuro

Hace algunos días tuve la oportunidad de visitar las oficinas de la Liga MX, platicar largo y tenido con Mikel Arriola, presidente de esta institución, que sin duda alguna marca un crecimiento en el mediano futuro de forma muy interesante. En esta colaboración quiero explicar un poco lo que nos comentó y de esta forma aportarles información, para que el aficionado pueda tener un mejor criterio, al momento de calificar las acciones de los directivos y del propio deporte-espectáculo llamado futbol.

Es una pena ver que gran parte de la afición y de los propios medios de comunicación minimizan cualquier acción de la Liga MX; escuchamos y leemos en las redes sociales puros comentarios negativos y críticas destructivas. Es un hecho que en su momento se han tomado malas decisiones y se han equivocado las administraciones que han estado al frente, pero también hay que reconocer cuando el trabajo de pantalón largo se refleja en la calidad del deporte.

Hay muchas cosas que rescatar, considerando nuestros alcances sociales y económicos. Se viene la Leagues Cup, un torneo en donde TODOS los equipos de la Liga MX ganarán dinero y podrán tener partidos internacionales, cosa que antes pocos podían lograr. Al mismo tiempo, cada uno de los jugadores que participen se verán favorecidos económicamente.

Entiendo que muchos “suspiran” por la Copa Libertadores, pero hay que ser realistas y unirse con la MLS, una liga poderosa económicamente hablando, que puede ser una apuesta también deportiva a corto plazo. Ademas, con esta alianza se lograrán vender los derechos globales de dicho torneo, no sólo en México y Estados Unidos, sino que estarán disponible para 180 países, haciendo de este proyecto una gran ventana para que otros continentes vean a los jugadores y equipos de México.

En pocos meses regresará el Ascenso y Descenso en el futbol mexicano. Lo más importante de este proyecto es haber logrado la sustentabilidad del futbol nacional, para que no existieran equipos que se volvieran morosos, que desaparecieran muy pronto, que no cumplieran económicamente con sus jugadores, que no tuvieran un proyecto serio. La Liga MX ha logrado tener un proyecto sustentable y estable económicamente, eso lo hace muy valioso.

También pudimos hablar de otros temas como los extranjeros, el arbitraje y los planes cercanos para la Liga... Esta entrevista la compartimos a través del 517 de Total Play y en las redes sociales. Créanme que es una entrevista de futbol, sin polémica barata y al mismo tiempo sin ser oficialista o incluso paleros, como se lo dije al presidente de la liga. “Tenemos la obligación de aplaudir lo bueno y señalar lo malo, teniendo los argumentos necesarios para hacerlo”.



@husseinforzan