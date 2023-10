Las marcas deportivas mandan

Es increíble echar una mirada atrás, pero solo por algunos años y recordar que ponerse unos tenis para acudir a una reunión, una fiesta. significaba ir mal vestido, ir en “fachas”, no darle importancia a la reunión, a las personas y al evento mismo.

Pues ahora la marca más valiosa dentro de la “moda” es la llamada Nike, que se ha convertido en un artículo de lujo y en un artículo que se puede usar en cualquier ocasión, compitiendo codo a codo con las grandes empresas de lujo como Hugo Boss, YSL, Dior y otras más.

En esta lista también encontramos a otras marcas llamadas deportivas como Adidas y Puma, pero la marca de la famosa palomita es líder en valor y ventas.

Otra empresa que está posicionándose como un articulo de alta tecnología es Lenovo, la cual presume de ser el servidor y el ordenador más potente ya que es utilizado por el Gran Circo, la Fórmula 1, y seguramente esta semana que viene la máxima categoría del automovilismo a México, al Gran Premio de la Ciudad de México, los estaremos viendo de forma más directa... Aquí la pregunta es: ¿usted compraría esta computadora, sólo porque trabajan con la Fórmula 1?

De igual forma pasa con otras marcas deportivas y de entretenimiento, tal es el caso de Warner Bros y la Triple AAA, que lanzaron para Latinoamérica el famoso video juego Mortal Kombat, sin duda el consumo mas allá del deporte sigue tomando cada vez, más y más fuerza.

Y así podemos ir encontrando casos de éxito de algunas de estas empresas vinculándose con el mundo del deporte, como son las cerveceras, refrescos, impresos, textiles, etc, un mundo en donde el vehículo de comunicación es la pasión, una pasión que en el deporte es intransferible y que sin duda alguna se vuelve aspiraciones al mismo tiempo, buscando que conforme con la experiencia sea algo inolvidable.

De igual forma las ventas no sólo son presenciales, también debemos considerar el fenómeno que es el mundo digital. Hay que echar una profunda mirada al futuro y trabajar en la lealtad de la compra on line, no solo en el venue, porque la misión es que la experiencia sea duradera e inolvidable, para que se repita constantemente.

La realidad es que la industria cada día va mutando, se va volviendo más experimental, se va volviendo más personal, todo ad hoc, al gusto y a las posibilidades del consumidor.