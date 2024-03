Esta semana, se presentaron varias playeras, de cara a las próximas competiciones internacionales de futbol.

Una de las que más expectación causó, fue la camiseta de la Selección Mexicana.

La marca Adidas presentó dos diseños... Podríamos decir que de local y visitante.

Una playera verde aqua y otra de color vino. Ambas —para un servidor— con un diseño muy bonito, de cara a la Copa América, aunque las usaron en esta Nations League.

Debemos considerar que la afición mexicana es de las que más consume, y lo hace en dos territorios. En uno compra en pesos y en otro en dólares.

En la carrera por ser los mejores, encontramos a ocho compañías que se pelean por los consumidores.

Estamos hablando de Nike, quienes han hecho un movimiento histórico, anunciando que vestirán en los próximos años a la selección de Alemania, la cual era un símbolo de los teutones, encabezada y liderada por Adi Dassler, el dueño de la compañía de las tres franjas.

Es un cambio significativo, como el que ha tenido Italia entre Puma y Kappa, que se han peleado a la Squadra Azzurra.

De igual forma, entre las ocho mejores marcas del mundo deportivo, debemos sumar a Under Armour, New Balance (a quienes ya los hemos visto en el futbol), Gymshark, The North Face y Patagonia.

Mucha polémica causan los cambios de colores y diseño. Tal es el caso de México, en donde la afición ha criticado una playera negra o una blanca, soñando

—y por momentos exigiendo— a la famosa verde, aquella camiseta que se volvió emblemática, y créanme que cuando se acerque el Mundial, tendremos ese modelo en las vitrinas y podría convertirse en una de las más vendidas en toda la historia de nuestro país y de la marca patrocinadora.

La moda y el deporte son una mancuerna exitosa.

Pasa el tiempo y las marcas mencionadas se han ido consolidando de forma constante, llegando no sólo al mercado deportivo, sino acaparando otro, el cual significa ingresos importantes y poder llegar a otros nichos de negocios.