La máquina de dinero

El deporte es una máquina de dinero. Debemos situarnos en el lugar correcto para entender esta colaboración, ya que estamos hablando de datos muy exactos, que se pueden medir, y acciones que generan dinero a través de la televisión. Muchos dicen que está muerta, que las redes sociales la han superado, pero lo cierto es que los números dicen lo contrario, debido a la exposición que se tiene gracias a la pantalla chica. Muchos critican el negocio y mencionan que debe priorizarse lo deportivo, pero la mercadotecnia deportiva es, exclusivamente, una disciplina que tiene como uno de sus grandes objetivos generar dinero.

Pondré como ejemplo el análisis de audiencia de la pelea Canelo vs. GGG, en donde el espectáculo fue muy pobre, pero vimos un escenario lleno, eventos previos abarrotados, mucha expectación, una derrama económica importante para Las Vegas y una exposición en la televisión bastante jugosa. Es muy cierto que, como televidente, a veces se hace muy odioso estar viendo o escuchando a los comentaristas interrumpir su narración gracias a los anunciantes, pero debemos entender que si no existiera esa venta, no hay derechos de transmisión, y no hay pelea.

Para este combate, se tuvieron dos televisoras: Televisa y TV Azteca, con una derrama de 368 participaciones publicitarias y un alcance o impacto de 14 millones de televidentes. El gran ganador fue Televisa; obviamente, la televisora de Chapultepec 18 tiene más cobertura, pero en esta ocasión fue la ganadora en el famoso rating. Televisa tuvo 121 marcas y los del Ajusco 247, un número impresionante para una función de boxeo. Si usted multiplica estas acciones, buscando un promedio del costo del anuncio, podríamos tener una cantidad importante de dinero, la cual permite que las televisoras tengan participación y cobertura del evento.

Como aficionados, debemos disfrutar del deporte; como televidentes, debemos entender que la pantalla y el espectáculo son un negocio, y ninguno de los dos pueden existir por separado, pero —al mismo tiempo— no debemos mezclarlos. Cada uno tiene su vida independiente. Entender esto nos permitirá ver y comprender mejor la industria.

Con todo esto, debemos estar preparados para la Copa del Mundo, en donde veremos un número importante de anunciantes, pero —en ese momento— recordemos que gracias a ellos podemos tener un evento en nuestros hogares.

