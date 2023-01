La globalización de la TV

Últimamente, varios medios de comunicación publican en las redes sociales entrevistas con aficionados, quienes critican el nivel futbolístico de la Liga MX. En lo personal, me molesta, porque no se hace un análisis importante y sólo se hablan cosas por generar polémica barata.

Los medios de comunicación deportivos viven una globalización importante, en donde aficionados tienen acceso a cualquier contenido. La cantidad de deportes que hoy se puede ver es incalculable, algo que hace 10 años no podíamos imaginar, y esto hace que el fan tenga más opciones de entretenimiento, pero los medios tienen la obligación de poner el contexto adecuado, para que se tomen las mejores decisiones.

Hoy se puede ver la Champions League, NBA, NFL, MLB, cualquier Liga de futbol, basquetbol de Europa, automovilismo, rugby... No importa de qué país se trate. La tecnología permite trasladarse a cualquier escenario y ver el deporte que más nos guste, pero la realidad de nuestro país y nuestro deporte no debe ser comparada. México no compite con muchos, debemos compararnos con los que estén en las mismas circunstancias y no con eventos de primer nivel mundial.

Cabe mencionar que la Liga MX no es la responsable del espectáculo de sus agremiados. Su labor es gestionar un torneo y es exclusiva responsabilidad y posibilidad de cada uno de los equipos, sus dueños y su economía, la contratación de jugadores y demás. Ya depende de la capacidad de cada bolsillo, aunque eso no asegura un espectáculo. ¿Creen que un dueño de equipo no quiere ser campeón y dar espectáculo? Es obvio que sí, porque —si eso sucede— las consecuencias son económicas: Vender más boletos, más playeras, el público consume más durante los juegos, el valor de la marca aumenta, y así los bolsillos del club se ven beneficiados. Comparemos las cosas con lo que podemos compararlas, no una bicicleta con la velocidad de una motocicleta. Seamos coherentes y ayudemos para que la comunicación sea la correcta.

Mención especial para los que hoy conforman el equipo de trabajo de Hi Sports, ya que este canal está cumpliendo un año al aire en la plataforma de Total Play, en su canal 517. Una propuesta diferente, ofreciendo contenido distinto, con voces diferentes y que —sin duda— se vuelve en una oportunidad de dar a conocer otras disciplinas. Felicidades a todos.

@husseinforzan