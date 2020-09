Juegos Olímpicos, con virus o sin virus

Los Olímpicos se realizarán sí o sí en el verano de 2021, así lo afirmó John Coates, Vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, aunque es un hecho que el ánimo entre los japoneses ha decaído, incluso en las encuestas.

La gran esperanza es que se realicen los Juegos, siendo esto “la luz al final del túnel”, tal como lo mencionó el directivo del COI. El panorama no es el ideal; incluso, muchas competencias clasificatorias no se han reanudado, dejando en una incógnita el nivel en el cual llegarán los deportistas a Japón. Dudo que exista un Plan B, es muy complicado tener en stand by a todo un país y también a la próxima sede, la cual será París, en 2024.

Entrando a los detalles económicos, los JJOO representan una inversión inicial de 23 mil millones de dólares. Esto significa que el presupuesto con el cual fueron proyectados ha crecido tres veces. El actual gobierno japonés aceptó un incremento del IVA, del 8% al 10%, lo cual significó polémica.

El crecimiento del gasto tuvo esta ruta: Era de ocho mil millones de dólares, para 2019 ya se habían gastado 14 mi millones, y para estos momentos ya se han desembolsado 23 mil millones. Otro gasto fue la remodelación del estadio Olímpico, para el cual se destinaron mil 400 millones; esto supera los gastos realizados en 2008, cuando Beijing desembolsó 48 mil millones de dólares.

No imagino una justa olímpica con el 30% de ocupación en estadios, con un espectáculo en la inauguración y clausura en un estadio semivacío. Se habían planeado muchos eventos alrededor de Tokio 2020. Habíamos planeado montar Casa México, un venue en el que haríamos promoción turística de México, esperando una afluencia de 30 mil personas diarias. Y así como este ejemplo, podríamos encontrar miles, ya que todo el empresariado japonés estaba listo para recibir al mundo y ofrecerles lo mejor de su cultura, gastronomía y hospitalidad.

No cabe duda que la vida nos sorprendió y el deporte no quedo fuera de esta “Guerra sin balas”, en donde las circunstancias son adversas y la planeación quedó en el suelo. Lo único que resta es tener esperanzas de que este evento se convierta en el reencuentro de las naciones y de la humanidad.

@husseinforzan