Final millonaria, cascada de billetes

La final entre Chivas y Tigres fue una lluvia de billetes. Cabe mencionar que, a pesar de sólo tener a un grande del futbol mexicano y a otro equipo con un gran arraigo local, muchos sectores de la industria se han visto beneficiados. Podemos mencionar a hoteles, aerolíneas, restaurantes, transporte, venta de ropa, consumo digital, etc.

Sin tener números exactos o públicos, podemos proyectar que esta final estará generando alrededor de 120 millones de dólares. Esto, traducido en pesos, son aproximadamente dos mil 200 millones. Debemos considerar todos los rubros mencionados; por ejemplo, en la televisión, un spot de 40 segundos tuvo un precio promedio de dos mdp.

La venta de boletos fue considerable. Ni siquiera duraron 12 horas disponibles. Haciendo una proyección, podemos decir que cada finalista pudo facturar entre 90 y 120 millones de pesos, además de la mercancía alrededor del partido, y no sólo hablamos de las playeras, sino de los esquilmos propios. A todo esto, se le debe sumar la derrama económica que dejó en las ciudades.

Mención especial para las casas de apuestas, las cuales tuvieron una presencia importante, sin importar la televisora. Esto hizo que la gente tuviera muchas opciones para poder apostar, ganando la partida Caliente, patrocinador de la Liga y también de muchos equipos.

La exposición de las marcas participantes se vio beneficiada no sólo por el partido, sino por el día de medios, las entrevistas digitales, los previos que realizaron los canales deportivos, a pesar de no tener los derechos del partido. Y me refiero a canales deportivos no sólo en la televisión, sino también en el medio digital, sumándose un sinfín de cuentas para hablar de este enfrentamiento.

Todo esto, a pesar de muchas carencias en cuanto a servicio e infraestructura en cada sede, en donde se puede mejorar mucho más. Por ejemplo, el internet y accesos en el Akron son —obviamente— de un estadio más funcional y moderno que el de los Tigres. Son tiempos para renovarse, después de una pandemia que lastimó hasta a las entrañas del negocio del futbol, pero ahora con mejoras y calidad, puede florecer.