¿El dinero lo es todo?

En las últimas horas hemos escuchado que eventos, deportistas e instituciones están avanzando gracias a sus inversiones económicas y otros están atascados, por la falta de recurso. En el mundo ideal, se dice que nunca se debe priorizar lo económico a lo deportivo, pero ¿cómo se puede lograr eso?, ¿es un circulo virtuoso o vicioso?, ¿que es más importante, el dinero o los resultados?

El medallista olímpico Jair Ocampo publicó en sus redes sociales que hará una rifa, con la que busca recursos para ir al Mundial de la especialidad en Japón, ante la falta de recursos; una pena lo que sucede en nuestro deporte federado, en el que en tan sólo dos días de Centroamericanos se han ganado aproximadamente 30 preseas, siendo muchas de ellas gracias a la inversión que hacen los propios atletas. Caso opuesto el del Manchester City en Inglaterra, que después de más de mil millones invertidos logra ganar todo en el futbol europeo. Aquí nace la pregunta, ¿entonces el dinero compra títulos, compra triunfos?

Sonado y multi mencionado el caso de Lionel Messi, este hombre que logró todo en el futbol y que ahora ha adoptado una postura de futbol rock star en activo, para lo cual —y está en todo su derecho—, se ha unido a un equipo débil como el Miami FC, en el cual incluso no se cuenta con un estadio para sopesar lo que significa contratar a un personaje de esta envergadura, seguramente sin esta contratación, el Miami seguiría viviendo en la medianía, pero ¿el dinero, le permitirá ser protagonista en la MLS?

El caso más sonado para México fue la paupérrima taquilla que se tuvo en el Final Four, entre México y Panamá, siendo este el factor más importante para hacer un cambio de timón y traer a Jaime Lozano, un joven con otras ideas y que se presta también a la labor mediática, comercial y estratégica que necesita tener la Federacion Mexicana de Futbol, para no perder un mercado de mas de 500 millones de dólares, ya que el cliente mexicano que vive en los Estados unidos es prioridad no sólo para la FMF, sino para la propia Concacaf, incluso, para la Copa Oro, torneo que significa para esta confederación aproximadamente 150 millones de dólares, y se vuelve una llave mágica, la cual nunca debe doblarse o perderse.

Queda la disyuntiva, ¿hay triunfos sin dinero?, ¿se puede ganar sin inversión?, ¿es más importante el dinero o el deporte?, ¿cómo puede ser una relación equilibrada entre dinero y deporte? Espero y leo sus comentarios.