Dinero vs Prestigio

En qué pensarán primero los dueños de instituciones deportivas, ¿en el dinero o en el prestigio?

Se debe pensar en construir una marca, en algunos momento fortalecer la misma con una campaña de publicidad para los aficionados o simplemente se debe pensar en patrocinios, en estampar un logotipo, poner vallas electrónicas, menciones en el estadio, menciones en redes sociales y que no importe lo demás. ¿Cuál es el camino ideal?. Actualmente las redes sociales se han convertido en el canal de comunicación mas importante para los equipos de futbol, beisbol, basquetbol, futbol americano, etc, pero esto ha impulsado pensar que no existe otra opción para comunicar o construir una marca, los SABIOS del marketing de estas instituciones cree que posteando en las diferentes redes sociales ya mencionadas, están cumpliendo con su construcción de marca.

Seria muy interesante saber cuanto presupuesto tiene el área de marketing y cuál es su planeación anual. Hacer un posteo en redes no es publicidad, no es marketing, es sin duda una parte de la comunicación, pero no tiene una trascendencia mayor. Los patrocinadores dejan dinero, pero se les tiene que exigir que se comunique la alianza, no solamente es vender un refresco, una cerveza, una camiseta, una gorra o unos zapatos, lo importante es generar el co-marketing, que nos permita construir una marca poderosa y al mismo tiempo nos acerque al dinero.

Recordemos que tenemos un asset muy importante, me refiero al aficionado, ese aficionado que es capaz de soportar todo con tal de ver a su equipo, que esta dispuesto a poner parte de sus ingresos en las arcas de un club, consumiendo constantemente y quien en muchas ocasiones lo despreciamos, lo hacemos menos, no lo valoramos y queremos exigirle en los momentos difíciles que muestre su apoyo. Pero aquí cabe el ejemplo tan trillado en la industria del deporte, ¿Qué experiencia le ofrecen al aficionado? porque tengo que dejar de ir al cine, no asistir a un concierto, convivir con amigos, etc, porque tengo que dejar mis actividades cotidianas para ir a un partido de futbol; los accesos son los adecuados, ¿el acceso a productos oficiales es el correcto?, hay buen servicio de baños, la comida guarda los estándares higiénicos correctos, ¿Quien atiende todo esto? ¿solo se preocupan por el dinero? la respuesta seria SI, pero lo que se debe tener en la mente es que si nos preocupamos primero por el prestigio o por la construcción de marca, el dinero llegara solo, y no solo llegara en cantidades lógicas, no señores, llegara a raudales, porque se pueden volver parte de la agenda familiar y parte del gasto también.

Vale la pena ponerse a trabajar, ponerse a construir el área de servicio, servicio de calidad, servicio de excelencia y sin duda alguna los resultados serian muy satisfactorios, salir de la zona de confort y explorar nuevas acciones los harán crecer y harán que esa batallas de dinero vs. prestigio desparezca y se vuelva una alianza generadora de satisfacciones.