Datos, experiencia y espectáculo, igual a negocio

Sin duda alguna, lo más importante en la industria de los negocios deportivos es la culminación del círculo virtuoso de acciones, y esto es un buen espectáculo, una buena experiencia, una estrategia basada en datos, lo que nos arroja un gran negocio y, con eso, mucho dinero.

Hace pocos días, la final de la Copa Libertadores arrojó importantes números, los cuales viven alrededor del partido. Podemos mencionar lo que se generó por derechos de televisión (más de 40 millones de dólares), 18 mdd por concepto de mercadotecnia; 24 mdd se generaron el día del partido.

En México, se tiene al cliente cautivo y debería ser más fácil generar estas cantidades, pero lo cierto es que la situación en la que se encuentra nuestro sistema nos permite abusar de algunas prácticas, las cuales no favorecen el desarrollo de nuestro deporte. No hablo de monopolios, sino de las acciones puntuales de negocios, las cuales podrían permitir crecer mucho más la industria, y no sólo del futbol, sino del deporte en general, sobre todo porque hay otras disciplinas, como el basquetbol y el beisbol, que han sacado la cabeza de una forma muy digna.

El deporte que manda y es más popular en nuestro territorio es el futbol, pero nos hace falta enaltecerlo; siempre lo estamos golpeando, minimizando, no lo valoramos. Aunque sea un negocio de pocos, la realidad es que ha ido creciendo de una forma importante. Les he mencionado que hay acciones que pueden permitir tener ese círculo virtuoso de negocio, pues al tener un mejor espectáculo y una mejor relación con los aficionados, mediante el juego, el negocio puede ser más poderoso.

Les pongo como ejemplo lo siguiente: La Liga mexicana tiene un juego efectivo de 56 minutos, algo que ayuda al espectáculo y a elevar la calidad del negocio. Parece poco, pero sólo tres ligas en el mundo tienen más minutos jugados: La Bundesliga, con 57.23 minutos; la Liga francesa, con 57.48; y la gran Premier League, con 58.31 minutos efectivos. Esto hace mejor el show, por así decirlo.

En este concepto, se quedan atrás las ligas de Italia, Brasil, España, Colombia, Argentina, Grecia y Países Bajos. No es cosa menor... Otra parte del pastel, que debemos considerar para crecer.

Lo más importante es la voluntad de las partes, porque el producto, ya lo tenemos.

