Campañas políticas... ¿Y el deporte?

Ya entraron las campañas en vigor y llevamos algunas semanas escuchando las misma propuestas de cada seis años, como si tener acceso a lo más básico fuera un privilegio o un beneficio que la población no tiene ganada, ya que todas esas propuestas que hacen los políticos, pueden llevarse a cabo gracias a la recaudación de impuestos, dinero que genera la gente mexicana.

Propuestas van y propuestas vienen, pero no escucho por ningún lado una propuesta en firme para el deporte nacional y no hablo para el deporte profesional, porque ese depende de la iniciativa privada, hablo del deporte para la población en general. Si no tienen ideas, aquí les voy a regalar algunas, las cuales pueden ejecutarse y los resultados créanme serían de mucha ayuda para nuestro crecimiento como país.

Me parece antes que nada, que es fundamental establecer un buen programa deportivo que abarque todas las escuelas públicas, con gente capacitada y equipamiento adecuado, canchas, material deportivo y una competencia nacional que permita la preparación y al mismo tiempo la competición, no para saber quién es mejor o peor, sino para establecer una competencia nacional y objetivos como la convivencia, trabajo en equipo y l salud en general.

Segunda GRAN misión:

El rescate de instalaciones deportivas, ya sea en parques públicos o deportivos. Pero de verdad invertir, que el equipamiento sea moderno, que sean instalaciones funcionales, bien iluminadas y limpias, que se ocupen para torneos y competencias, así como los espacios públicos, con una gerencia, la cual pueda organizar los espacios y se genere convivencia, de esta forma los jóvenes dejarán tantos vicios, se alejarán de la delincuencia, del alcohol y de las drogas.

No es un plan para ganar votos, es un plan para ganar un país saludable, un país que tenga actividades sanas y constantes, el deporte es un inversión que entrega utilidades, utilidades que entregan beneficio a lo largo de toda la vida. Eso es lo importante.

Se debe tener una persona dirigiendo el deporte mexicano, ajena a la grilla y a la corrupción, alguien que de verdad vea al deporte como un trampolín para un mejor país y no un trampolín personal... El deporte es un pilar importante, al mismo nivel que la seguridad, trabajo, salud, esos pilares hacen de un país grande y está comprobado en otros territorios.