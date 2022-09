Tren Maya y Amazon, mucho por analizar

La semana pasada te conté sobre la tecnología de radiocomunicación que usarán los nuevos trenes del metro de la Ciudad de México. La comunicación no solo será sobre voz, sino también de datos, lo que requerirá del uso de redes LTE o 4G. Eso está muy bien para mejorar la seguridad del servicio en el metro capitalino. ¿Pero qué pasa con el Tren Maya?

Te lo comento porque a raíz de esto me informaron que también este proyecto del gobierno federal contará con una tecnología similar. Basado en una red Tetra, el Tren Maya operará con el sistema que garantiza la comunicación en todo momento y en cualquier punto de su trazado. En los siete tramos que conforman el trazo del Tren se instalarán equipos de radiocomunicación Tetra. La decisión de Fonatur generó ahorros estimados de 35% a 50% en el costo.

Eso está bien, pero ¿qué pasa con los otros sistemas? ¿Quién será el responsable de integrar todos los sistemas de cómputo, vigilancia, boletaje, tráfico, etcétera? ¿Es Fonatur o son los constructores quienes tienen la última palabra en esa labor?

Te lo comento porque Mis Amigos Chismosos (MACH) me dicen que en las obras del tren se está generando un mole tecnológico. Cada uno de los constructores está llevando su propio integrador de sistemas. En los siete tramos ya están colaborando varias empresas integradoras y por sus vínculos con empresas como Alstom, Thales e Indra, se piensa que los integradores serán solo españoles y francesas. Incluso me cuentan que el Grupo Carso no está trabajando con sus propias empresas de tecnología y telecomunicaciones, sino que ha decidido contratar a los españoles de Everis México, que ahora opera con la marca de su holding, NTT Data.

Sea francés, español o mexicano, creo que resulta importante definir quién será el integrador de todo el proyecto. Según MACH, se trata de una chamba que puede tardar hasta casi un año y por eso apenas estamos a tiempo para la inauguración.

EN EL SELECTO SQUAD

Con la noticia que Metabase Q, la plataforma de ciberseguridad fundada por Mauricio Benavides y Louise Ireland, y de la que ya te he platicado en este espacio, se acaba de convertir en la primera organización latinoamericana en formar parte del Microsoft Active Protections Program. Este programa de seguridad brinda de manera anticipada información sobre vulnerabilidades a los miembros de este escuadrón. Esto permite a estas empresas compartir información de inteligencia que proteja de manera proactiva a las organizaciones de la región. A todas luces esto es relevante, toda vez que solo un centenar de empresas líderes globales en materia de ciberseguridad forman parte del programa. Metabase Q es la primera empresa de la región en formar parte de este selecto squad.

TIRAN LA CASA POR LA VENTA

No se midieron los pupilos de Jeff Bezos. Ayer Amazon presentó un arsenal de nuevos dispositivos que van desde un nuevo televisor, hasta la nueva versión de su robot doméstico Astro. Además de la renovación de sus bocinas inteligentes como Echo Dot (con reloj incluido) y sus famosas Kindle (en la cual ya se puede escribir), Amazon tiró la casa por la ventana. Presentó un nuevo monitor de sueño que no es wearable. El Halo Rise se coloca en un mueble de la habitación y analiza la respiración y movimientos de las personas que duermen cerca.

Hablaron mucho de lo que es la inteligencia ambiental, pues se trata de que los dispositivos aprendan nuestras rutinas y preferencias para actuar de manera autónoma, sin darle órdenes. En ese sentido, algunas Echo Dot tienen sensores de temperatura y acelerómetro para que actúe sin orden. Es más, otras de esas bocinas pueden fungir como extensores de wifi.

La colaboración con Disney para diseñar pulseras inteligentes parece atractiva, pero también la nueva versión de su bocina para autos o sus nuevas cámaras de videovigilancia. Lo que más vas a encontrar en los medios es la nueva versión de su robot Astro que ahora puede ser guardián de mascotas.

No obstante, lo más importante para este chorero, es el ingreso de Amazon al mercado de las Smart TV. Con la integración del software Fire TV, la actualización de sus pantallas Echo Show (que antes solo servían como asistentes) ahora se han convertido en un televisor inteligente QLED con versiones de 65 y 75 pulgadas. Como puedes ver, hay mucho para el análisis y para la investigación… uff.

HABLANDO DE TV

El canal exclusivo de contenido deportivo de Izzi, Afizzionados, anunció su llegada al sistema satelital Sky. A más de cuatro años de su lanzamiento, este canal formará parte de la parrilla deportiva de Sky, sin costo extra hasta el 10 de octubre de 2022. Así, los programas especializados “Acceso Atlas” y “Acceso Tigres” y (el mejor) “Vamos América”; además de partidos exclusivos de la Liga MX y la NFL, ya podrán verse en la plataforma de DTH.



