Transformación Digital: donde bancos, pizzas y hackers se conectan

Le digo a todo mundo que dentro de poco podré escribir sobre cualquier tema de negocios pues la tecnología es un factor transversal a todas las industrias. Si de pronto ves que escribo de bancos, es porque ese gremio está metido en una profunda transformación digital. Si me meto al retail es porque también las tiendas y restaurantes ya viven otra realidad con el ecommerce. Y si le sigo con otras industrias es porque a todas les afecta y preocupa la ciberseguridad.

Por ejemplo, bancos como Banorte no solo prometen sino que están en el camino de su evolución digital incluyendo aplicaciones y servicios, hasta, un nuevo banco totalmente nativo digital. Por lo pronto, Banorte puso a disposición de sus 6.3 millones de clientes móviles el servicio Dimo en su aplicación Banorte Móvil.

Sin embargo, también puedo inmiscuirme en mercados de valores y plataformas de intercambio de acciones. Flink, la plataforma de inversión mexicana anunció que Webull Corporation, la plataforma de trading global adquirió todas las acciones restantes de su matriz Miflink. Como parte de la transacción, Webull también adquirirá la casa de bolsa mexicana Vifaru Casa de Bolsa que Flink acordó comprar en mayo de 2022.

Dentro de toda esta tendencia digital, el sector restaurantero y comercial ya son mi tema. Las distintas plataformas de entrega han hecho que los añejos organismos empresariales reciban un toque de frescura. Ahora hasta se juntan Coparmex, Canirac, Concamin, DiDi, Rappi y Uber Eats en una causa común. Expresaron su “seria preocupación” por el fallo que podría dejar vigente el cobró de 2% a las plataformas digitales de entrega y reparto a domicilio por uso de infraestructura en la CDMX. No sé qué información tienen, pero creen que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría fallar en su contra y tumbar el amparo que aún les protege contra ese impuesto. Ese rugido del estómago tal vez no sea por hambre, sino por la gastritis que les provoca la inminente resolución.

Ciberseguridad empresarial

Y por supuesto, el tema de la ciberseguridad es algo que atañe a todos. Hace unos días, PwC publicó su estudio Global Digital Trust Insights de 2024, con los principales hallazgos de una encuesta a 3.876 ejecutivos de negocios y tecnología de las empresas más grandes del mundo. La encuesta entrevistó a 133 ejecutivos mexicanos y de ellos 59% de los están decididos a mitigar como sea los riesgos tecnológicos y digitales en los próximos 12 meses. El 45% también planea hacer lo necesario para protegerse de hackers o ransomware. Para los empresarios mexicanos, las filtraciones y hackeos son el hit del momento, con 53% moviéndose al ritmo de la seguridad fortalecida.

De acuerdo con el estudio de PWC, cinco de cada 10 empresas mexicanas tuvieron pérdidas de hasta 999 mil dólares debido a una exfiltración en los últimos tres años. Un 26% destacó daños económicos de un millón y hasta 20 millones de dólares o más. Pero no te angusties pues PWC afirma que los mexicanos están actuando de manera responsable. Hay mucha información que todavía se puede obtener del estudio y te recomiendo buscarlo.

Protección y recuperación

Hablando de seguridad cibernética, B Drive IT y EngineCore reunieron ayer a un grupo de clientes y socios de negocio para hablar de ello. El objetivo fue demostrar la importancia de la seguridad en la protección, análisis y recuperación de activos comprometidos, así como la salvaguarda de la información. Ambas empresas, reconocidas por sus tecnologías de seguridad de TI, están uniendo fuerzas con fabricantes como Red Hat, Sophos, Pure Storage y VEEAM para ofrecer su experiencia. Los expertos de B Drive IT y EngineCore, así como los fabricantes, compartieron sus conocimientos sobre las últimas amenazas cibernéticas. También se presentaron casos de éxito de estas compañías además del infaltable networking entre líderes de la industria. La iniciativa no solo busca compartir las mejores prácticas en seguridad cibernética, sino también fortalecer la conciencia sobre la importancia de la protección de activos y la información. Se trata de un compromiso con la excelencia y la seguridad en el panorama de la tecnología de la información.

Dos años independientes

En noviembre de 2021, Kyndryl emprendió oficialmente su viaje como empresa independiente de IBM. Desde entonces, ha estado trabajando junto a empleados, socios y clientes para crear un legado propio. En México, Kyndryl tiene como clientes a los principales bancos, a las principales tiendas minoristas y a empresas de manufactura. La empresa que en el país dirige Carlos Marcel puede ufanarse de ser reconocidos por apoyar a sus clientes en servicios de nube, resiliencia cibernética, inteligencia artificial, trabajo digital, aplicaciones y prácticas de Network y Edge. Feliz cumpleaños.

¿Envidias o focos rojos?

Quién sabe qué estará haciendo bien (o mal) la empresa Cloud Enterprise Services dirigida por Enrique Ruiz Hernández que está en la pluma de todos. Esta empresa con nombre comercial CloudEs, levantó focos rojos o envidias luego de que ha recibido últimamente varios contratos del gobierno federal. Dicen que pasó de suministrar computadoras y de dar mantenimiento a sistemas a vender aviones no tripulados (drones) para seguridad pública. No conozco a la empresa y, por tanto, no puedo saber si se trata de un extraordinario caso de éxito o un reflejo de ese añejo animal que se niega morir llamado corrupción. Manden más datos.

