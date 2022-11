Tecnología y aduanas, cuando la lógica no juega

Siempre he sido un crítico de los mexicanos que no juegan para ganar, sino para que el otro pierda. Me molesta mucho cuando se celebra la derrota de un contendiente y no la victoria del otro.

En el sector empresarial también se utilizan estrategias sucias para afectar a sus competidores. Se da información falsa, se afecta la reputación de los jugadores o se inventan presiones políticas para envenenar un contrato. No hay competitividad, no son mejores en producción, costos, calidad, innovación, solo juegan a ensuciar.

Te lo comento porque ayer en la conferencia mañanera se aclaró la nota según la cual, Estados Unidos protestó porque México contrató una empresa tecnológica china para monitorear 14 aduanas. La primera nota se publicó el pasado 21 de octubre por parte de la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI). Coincidentemente ese mismo día The Washington Post, en su edición en inglés, publicó lo mismo.

Aunque la aclaración en Palacio Nacional fue parca e insuficiente, te puedo decir que la información difundida está fuera de lógica y, si hay documentos, pueden ser falsos o por lo menos tergiversan su contenido. Están mezclando realidades con inferencias. Confunden la gimnasia con la magnesia. Aunque las notas mencionan documentos que pueden confirmar ciertos movimientos del equipo, no veo ninguno que sustente la queja de EU.

La empresa tecnológica vituperada, Nuctech, opera equipos de inspección de carga en aduana y fronteras en 170 países del mundo. Aunque su origen es chino, la empresa es independiente, autosuficiente, rentable y con una estructura de accionistas abierta. Incluso el gobierno chino no controla la gestión corporativa de la empresa ni sus decisiones en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, dicha compañía no puede filtrar la información a su gobierno ni en México ni en ninguna parte del planeta.

Nuctech llegó a México desde 2016 y resulta muy raro que después de 6 años, EU proteste por su operación en el país. Pasaron 72 meses o 2 mil 190 días para registrar el reclamo de los vecinos ¿A poco no se dieron cuenta de eso los redactores?

Si Nuctech no garantiza la seguridad de la información de sus clientes es un suicidio. En éste, como en casi todos los casos, los datos generados por los escáneres pertenecen a los clientes y ellos mantienen un control absoluto sobre la información. ¿A poco 170 países no revisan que una empresa de ese tipo cumpla con estándares técnicos y certificaciones de seguridad internacionales?

Conociendo cómo se las gastan ciertos personajes en la industria de tecnología, seguramente hay quienes no quieren competencia en licitaciones venideras. No sé si la empresa tenga otros pecados, pero es claro que sus competidores quieren presionar a los compradores para ensuciar el concurso y que nadie gane o al menos que pierda Nuctech.

¿Cuál crisis?

Curiosamente la semana pasada estuve presente en dos charlas que me despertaron cierto interés y desconcierto. Primero estuve en una plática organizada por la empresa SAP Concur, que en México dirige Ángel Morfín. Si no lo sabes, esta empresa ofrece una plataforma digital para la gestión de los gastos y viajes corporativos. En la charla estuvo como invitado Alejandro Hernández, actual presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), y le hice un par de preguntas.

Me interesaba saber si, en el entorno de una mayor inflación y una casi inminente recesión en Estados Unidos para 2023; los ejecutivos de finanzas están pensando reducir los costos de sus empresas, sobre todo en áreas como viajes o representación. El presidente de IMEF me comentó que si bien el escenario para EU es de recesión para el próximo año; el mercado ya lo viene descontando y se prevé que no sea de largo plazo.

En ese sentido, las empresas no necesariamente van a reducir sus gastos, sino que lo harán de mejor forma; para que estos gastos sean más productivos y tengan un mayor valor de retorno. Dijo que utilizando herramientas digitales (como las de SAP Concur) se tiene una respuesta más oportuna, productiva y rentable. Reiteró que el panorama es complicado, pero no deja de haber optimismo.

Un día después estuve en otra plática con Antonio Rivero, director general de Napse. Esta empresa ofrece soluciones de automatización, omnicanalidad y medios de pago para tiendas físicas y comercio electrónico. Preguntando casi lo mismo, el directivo dijo que en caso de que la demanda se reduzca por temas de inflación, esto provocará que nuevos o actuales competidores buscarán ser más eficientes y mantener sus precios. Dijo que el cliente siempre tiene la necesidad de comprar y las crisis económicas siempre favorecen la competitividad. Antonio ve la posible recesión en EU como algo positivo porque mejorará la competencia y en ello, el buen uso de soluciones tecnológicas será factor de éxito.

Ante dicho escenario, me queda la idea de que las crisis y la baja inversión solo están en la mente de quienes no quieren apostar al crecimiento. Me queda más claro que el bajo crecimiento económico tiene más relación con la voluntad y con la mala percepción que tenemos de nuestro entorno. Apuéstele pues ya lo dijo Celia Cruz, la vida es un carnaval…



Columnista y comentarista

