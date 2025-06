Era inevitable hacer referencia al servicio lanzado por Telmex en los 90 o 2 miles. Ahora el cuasi rey de los gringos, Donald Trump, también dice: T1. Obviamente en inglés el “ti-guan” de Trump no suena igual que el “te uno” de Slim, sin embargo, tipográficamente es lo mismo. No así los alcances y el objetivo.

¿Qué importa si Trump dejó todo el G7 tirado en Canadá? ¿Cuál es el problema de que el rey de los GG (Gringos Güeros -Roberto Fuentes dixit-) se meta en la bronca entre Israel e Irán? ¿A quién le importa las manifestaciones No King, los aranceles o el uso del ejército con fines personales? Lo importante es lanzar un operador móvil virtual llamado Trump Mobile y su propio dispositivo T1 (¿dorado?) de 9 mil pesos.

Si no fuera cierto parecería chiste, pero hasta los medios más serios ya lo están analizando, y creen que es otra artimaña propagandística para mantener cautivo al disminuido cliente MAGA.

El T1, según Trump, será made in USA, aunque ni Apple se atreve a tanto. Pero él asegura que sí, que se puede. ¿Quién necesita a China cuando tienes a Mar-a-Lago y un grupo de patriotas dispuestos a ensamblar teléfonos entre hamburguesas y discursos MAGA?

Se trata de una supuesta combinación de Android 15, 5G y un conector para auriculares de 3.5 mm. Estas especificaciones son contradictorias. Si es tan moderno como Android 15, no tendría ese conector de auriculares. Si tiene 5G, no costaría nueve mil pesos (o sus dólares equivalentes en productos Made in China). Pero lógica y Trump no suelen coincidir en la misma frase.

Lo que sí queda claro es que el T1 no busca conquistar el mercado, sino reconquistar a ese electorado que aún cree que Trump puede salvar al mundo con una app. En realidad, lo que lanza no es un teléfono, sino un tótem dorado para nostálgicos del muro del ‘America First’.

Donald Trump decidió que él quiere ser Elon Musk de tercera división, pero con bronceador corrido y sin patente. Así que, en medio del caos global, mientras Israel, Irán y medio planeta están al borde del colapso, el señor de la gorra roja nos sale con su nuevo invento: el Trump Mobile y su dispositivo estrella, el T1.

MAS QUE UNA PROMESA EN EL AIRE

Cuando una fintech y un banco tradicional se dan la mano, algo interesante está pasando. Hace unos días, Xepelin cerró un acuerdo de financiamiento por 300 millones de pesos con BBVA Spark, la unidad del banco diseñada para respaldar empresas tecnológicas en crecimiento. No es otra promesa al aire porque el dinero ya está sobre la mesa.

Este crédito permitirá a Xepelin acelerar su expansión en México y atender mejor a las pequeñas y medianas empresas. Lo más relevante no es solo el monto, sino lo que representa: el sistema bancario tradicional empieza a confiar en serio en el modelo fintech.

El trato también marca el arranque de una relación que promete beneficios para todo el ecosistema empresarial. Porque si algo ha dejado claro Xepelin, es que las pymes también merecen herramientas de primer nivel.

Con más de 50 mil empresas atendidas en la región, su plataforma 100% digital ofrece acceso a financiamiento inteligente, gestión de pagos y cobros con IA, y monitoreo de indicadores financieros. Todo en un solo lugar, sin filas ni papeleo.

La idea de convertirse en el “CFO digital” de las empresas mexicanas ya no suena descabellada. De hecho, empieza a volverse urgente en un entorno donde cada vez más empresarios abandonan las hojas de Excel y apuestan por soluciones reales.

Como bien dice Sebastián Kreis, CEO de Xepelin, “las oportunidades para crecer surgen cuando nos abrimos a nuevas formas de hacer las cosas”. Y si esas nuevas formas incluyen inteligencia artificial, mejor aún.

FINABIEN, ¿FALLA?

Financiera para el Bienestar (Finabien), dirigida por Rocío Mejía Flores, emitirá este martes 17 de junio el fallo de la licitación para el arrendamiento de equipo informático punto de venta. El proceso, identificado como LA-06-KCZ-006KCZ002-N-14-2025, cuenta con un presupuesto de 114 millones de pesos.

La resolución, originalmente programada para el 6 de junio, se pospuso, pero mantiene las especificaciones técnicas que, de acuerdo con fuentes internas, favorecen equipos de la marca Dell. Entre los requisitos destacan software con licenciamiento perpetuo, puertos PowerShare y tarjetas gráficas específicas.

Aunque algunos especialistas consideran corto el plazo de 30 días para entregar e instalar los equipos en más de mil 600 sedes, la operación marca un paso relevante en la modernización tecnológica de Finabien. La digitalización de sus puntos de venta representa una mejora operativa clave para su red nacional.

En la lista de participantes destacan Black Ecco TI, con la oferta más baja de 85.3 millones de pesos, y Hola Innovación, con la más alta, cercana al presupuesto autorizado.

Más allá de las dudas y críticas técnicas, la licitación representa una apuesta por reforzar la infraestructura digital de Finabien, pieza central para ampliar sus servicios financieros en todo el país.

Columnista y comentarista