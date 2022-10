Súper apps, eSports y gaming, lo que viene

Desde que se anunciaron las primeras intenciones de compra de Twitter por parte de Elon Musk, no me tragué el cuento de la libertad de expresión. Aunque muchos creen que el empresario es una especie de mesías digital, este reportero cree más bien que es un extraordinario inventor-empresario. Musk sabe perfectamente que Twitter tiene la plataforma y la data para crear algo mejor.

En estos momentos todavía se trata de meras especulaciones, pero con la nueva oferta de compra, se van confirmando la idea de que el empresario quiere tener su propia súper app. Una superaplicación (o súper app) puede proporcionar múltiples servicios dentro de ella. Es un concepto muy bien aceptado y difundido en Asia, principalmente en China; siendo WeChat el principal exponente. En México tenemos varias súper apps pero no han permeado en el gusto de los usuarios.

En las super apps puedes hacer casi de todo, desde encontrar entretenimiento y comunicación hasta el uso de operaciones financieras. En ellas puedes tener chats, videos, compras, pagos, información y lo que se te ocurra. Por eso, Elon Musk podría estar interesado en usar Twitter como plataforma para dar vida a X, una súper app que vendría a ser la heredera de su banco online X que en el año 2000 sirvió de base para crear Paypal.

No creo que el interés de Musk sea la libertad de expresión, pero sí está claro que los bots, los spamers y los haters que pululan en Twitter, le estorbarían a una súper app. Ya veremos.

Bien por Movistar

El martes pasado Movistar anunció toda su apuesta por el apoyo y desarrollo del mercado de videojuegos en México. Anunció la organización de la Movistar Star Cups, de la mano de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) del Grupo MediaPro. Con ellos organizaran competencias de cinco juegos diferentes, incluyendo Fortnite y FreeFire.

Además, presentaron el patrocinio de su primer equipo profesional en México, con lo cual los anteriores Rainbow 7, ahora serán los Movistar R7. Se trata de uno o tal vez el equipo mexicano con la mayor cantidad de triunfos en torneos desde 2013.

Aunque estos dos anuncios son importantes, lo más atractivo fue la firma una alianza comercial para que las 18 salas de videojuegos de la marca Arena, The Place To Play; del Grupo Cinemex, lleven el nombre de Movistar.

Como parte de este convenio a tres años, Movistar hará una apuesta fuerte para cristalizar sus estrategias de mobile gaming. En cuatro de las 18 salas habrá una zona especializada para usar videojuegos en smartphones, dado que el 50% de los ingresos que se generan por gaming en México son vía dispositivos móviles. Aunado a ello, la empresa cuenta con oferta comercial en la cual se ofrece conexión ilimitada a FreeFire para todas las recargas en prepago.

Movistar destinará 600 mil dólares a esta estrategia de marketing para impulsar el segmento gaming. Tal vez te parezca una inversión modesta, pero se trata de una campaña completa que debería ser imitada o superada por varios. Creo que esta empresa tiene la experiencia, el tamaño y el conocimiento para ser uno de los promotores del crecimiento de esta industria que sigue sin despegar en el país.

Everis, Carso y Tren Maya

A muchos le cae mal por sus ideas políticas, pero no puedo negar que, en materia periodística, le aprendí muchas cosas a Carlos Marín. Él decía: podemos equivocarnos y publicar pendejadas, pero nunca inventamos mentiras. Te lo comento porque la semana pasada, en este espacio, te dije que ya era hora de que se definiera la estrategia de integración de los sistemas del Tren Maya.

Seguramente no me expliqué bien, pero quiero dejar en claro que me refería únicamente a la integración de sistemas, no de radiocomunicación. Además, creo que me aceleré en mi interpretación y te dije equivocadamente que Grupo Carso contrató los servicios de la española Everis o NTT Data. Lo único cierto es que esta empresa integradora de tecnología ya presentó su propuesta a varias contratistas de los distintos tramos del Tren Maya, pero eso no quiere decir que Carso ya la contrató. Desde la semana pasada, la empresa me aclaró este error y, como no soy infalible, te lo comento aquí, por si acaso te fuiste con mi finta.

Marca su territorio

Aquí te comenté del reciente levantamiento de inversión de 4.4 millones de dólares que logró la regiomontana Territorium. Con esta operación, la empresa de Guillermo Elizondo y Gerardo Sáenz seguirá ampliando operaciones en Estados Unidos, México y Colombia, entre otros países. Sin embargo, tiene el ojo puesto en Brasil, debido a sus más de 2 mil universidades y 8.5 millones de estudiantes de educación superior. Esta Edtech ya comenzó a presumir su portafolio de servicios y soluciones ante directivos del sector educativo de ese país.

Hace unos días participó como uno de los principales patrocinadores y expositores en el Foro de Educación Superior más grande de América Latina, que organiza SEMESP, la entidad brasileña que agrupa a los proveedores de las instituciones educativas en ese país.



Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0