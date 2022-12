Rumbo al CES 2023

Antes de irnos a las cenas, los rituales, los brindis, las cenas y las pachangas de fin de año, tenemos que tomar en cuenta que la vida sigue. Por eso, la próxima semana, se realizará una nueva edición del Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas. Aunque este evento es la prueba por antonomasia del turismo periodístico, también es una veta importante de información sobre gadgets.

Desde hace varios años la electrónica de consumo fue dominada primero por el cómputo personal y luego el cómputo móvil. En términos de interés, al interior del CES las PC cedieron su lugar a las laptops y estas fueron desplazadas por los smartphones. Sin embargo, desde hace casi cuatro o cinco años las smartv (TV inteligentes) y los smartcars (vehículos inteligentes) han dominado los salones de exhibición.

Para este año se espera lo mismo, aunque confío que sobresalgan los dispositivos para las smarthomes (hogares inteligentes). Si bien desde hace años se conocen múltiples gadgets para hacer más inteligentes a los hogares, su masificación se veía limitada por los distintos sistemas operativos. No obstante, con la reciente aparición del estándar Matter, podemos esperar que los gadgets de los hogares inteligentes se hablen entre sí. Se espera que los sensores de humo, timbres, cámaras, barredoras, lavadoras, refrigeradores, controladores de luz, agua, gas, smartvs, bocinas tengan un intérprete.

Matter, anteriormente conocido como Project Connected Home over IP, es un estándar patentado para la automatización del hogar que no tiene regalías. Su objetivo es lograr la interoperabilidad entre los dispositivos domésticos inteligentes de diferentes proveedores. Es como un intérprete para que los usuarios no necesiten buscar gadgets compatibles con Amazon Alexa, Google Home, o Apple HomeKit. La versión 1.0 de Matter se liberó apenas en octubre y se dio a conocer en noviembre, por ello, no sería raro ver algunos gadgets que ya estén listos.

No obstante, en el ramo de salud, también tengo esperanza de que se anuncien algunos gadgets tan novedosos como necesarios. Por eso se especula que empresas como Abbott, LOTTE Healthcare, MedWand Solutions y Omron Healthcare mostrarán dispositivos para usuario final. Estos gadgets para el cuidado de la salud serán cada vez más inteligentes y podrían ayudar en el control de peso y en el cuidado de la diabetes o enfermedades cardiacas. No todo son gadgets tan sorprendentes como inútiles.

NUEVO PROTOCOLO

Hablando de healtech, la empresa Becton Dickinson, multinacional de dispositivos médicos; y TecSalud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey; ya pusieron en marcha el “Protocolo Estandarizado en el Manejo de Accesos Venosos Periféricos”. Este conjunto de reglas beneficiará a los pacientes que requieren recibir por vía intravenosa soluciones y medicamentos.

El protocolo recoge las mejores prácticas para la colocación, mantenimiento y retiro de los accesos venosos. Dicho conocimiento fue identificado a partir de un estudio llamado VAM (Gestión Integral del Acceso Vascular) que inició en febrero de 2020 y se consolidó en el 2021 en TecSalud.

Esto derivó en la apertura de una Clínica para la vigilancia de los Accesos Vasculares Periféricos en TecSalud. Es la primera en México con ese enfoque y fue reconocida por la Infusion Nurses Society (INS) a nivel Latinoamérica. BD contribuyó con tecnología y capital humano en los procesos de evaluación, asesoramiento, capacitación y seguimiento del estudio.

TRIBUNAL TUITERO

Me permito entrar en temas que pueden estar fuera de mi órbita (más no de mi conciencia) pues se trata de temas de comunicación digital. En el caso de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, Twitter ha pasado de ser una red de conversación social a un tribunal mediático. El mal uso de las redes sociales no solo ha afectado la transferencia de conocimiento sino que ha obstruido la búsqueda de la verdad.

Muchos colegas que hasta hace poco se decían defensores de la presunción de inocencia hoy han empleado sus redes para el linchamiento. Algunos han pasado del análisis serio al meme. No han reparado en que se trata de un hecho que está por dilucidar y, lo peor, si demuestra que es inocente ni siquiera le ofrecerán una disculpa. Afortunadamente, los medios de comunicación han mantenido una postura más neutral pero las redes sociales, en especial Twitter, se han usado como trinchera para descarrilar la cruzada de la ministra. Perfiles de boots, imágenes trucadas, documentos y declaraciones falsas, todo con el fin de impedir que sea la primera mujer en ser presidenta de la SCJN.

No digo que la ministra sea inocente, eso lo definirá mi alma mater, la UNAM; que también ha sido dañada en su reputación. Solo creo que las redes sociales no deben ser el tribunal para decir quien es culpable o no. Se trata de reglas básicas de civilidad digital que intentan descontaminar la conversación social. ¿O no, Elon?

Bit: ¡Feliz año nuevo 2023! Bendiciones



Twitter: @hugonzalez0 Columnista y comentaristaTwitter: @hugonzalez0