Redes linchadoras, incivilidad digital

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok son una especie de héroe y villano, una suerte de bendición o maldición. Ahí encontramos iniciativas carentes de toda inteligencia humana y nada artificial; como el reto clonazepam o el reto blackout. Sin embargo, también encontramos iniciativas y activaciones importantes que pueden salvar vidas o crear tendencias amables.

Las redes sociales no solo se han convertido en un salvaje recreo de niños malcriados e hiperactivos, también se ha convertido en una moderna santa inquisición. Las redes, sobre todo Twitter, no fomentan la justicia social más bien, provoca el linchamiento digital. En Estados Unidos, Reino Unido, España, las redes sociales han sido demandadas tras ser acusadas de provocar ansiedad, depresión y pensamientos suicidas entre sus usuarios. Esto se agrava si nos insertamos en esta época de fake news. Abunda la información sacada de contexto, no corroborada o totalmente apócrifa.

Te lo comento porque durante el último mes las redes sociales han fungido como la sede del linchamiento digital contra Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la SCJN. Periodistas y usuarios de las redes sociales le han juzgado y sentenciado por el presunto plagio de su tesis. Y aunque todo funcionario público no está libre de escrutinio, resulta socialmente insano y denigrante llegar a los insultos o el acoso, olvidando la presunción de inocencia.

Lo peor es que la UNAM solo dijo que había plagio, pero nunca dijo quién era el plagiario. Luego entonces, hay altas posibilidades de que la ministra sea la autora original de la tesis en controversia. Después de casi un mes, los argumentos y pruebas de la ministra son verosímiles, por más que han tratado de desvirtuarlos por diferentes vías incluso con fake news.

El “abogado” Edgar Ulises Báez Gutiérrez reconoció ante notario que él había usado el proyecto de tesis de la ministra. La asesora de ambos, Martha Rodríguez Ortíz, reconoció que compartió el trabajo de la funcionaria con el otro estudiante. La ministra Esquivel Mossa tiene pruebas técnicas y científicas compuestas por dictámenes periciales que acreditan que escribió la tesis en diciembre de 1985 y la concluyó en abril de 1986. Todo eso no importa, la santa inquisición tuitera ya juzgó y sentenció sin dar ni siquiera espacio a la duda.

Si la ministra acredita que es la autora original de la tesis nadie se hará responsable por el desgaste en su honorabilidad profesional y personal. Por lo pronto, sugiero esperar que el rector Enrique Graue compruebe quién escribió la tesis. En lo que eso llega, creo que no podemos permitir que las redes sociales y algunos de sus pajarracos influyentes nos quiten el derecho a la presunción de inocencia. Nos falta mucha educación y civilidad digital.

¿QUIÉN PIENSA EN LOS NIÑOS?

Hablando de educación, civilidad y cultura para toda la familia, izzi y HITN-TV, anunciaron una alianza para ofrecer un servicio SVOD premium en español. Estos contenidos están diseñados para niños en edad preescolar y se presentan en Edye, un espacio de entretenimiento sano. Así, los niños y sus padres disfrutan, aprenden y se divierten con sus personajes favoritos. Los contenidos, seleccionados por expertos en educación y desarrollo infantil, podrán adquirirse en izzi tv e izzi go a partir del 27 de enero con más de 2 mil 500 videos. El contenido de Edye ayuda a comenzar la comprensión de las relaciones sociales-emocionales y el mundo que los rodea. También promueve la actividad física, creatividad y conceptos de pre-matemáticas y ciencias básicas. ¿A poco no está bonito? Sobre todo, porque representan una valiosa experiencia de entretenimiento y crecimiento familiar.

ESCÁNERES DE SEMAR, MUY OPACOS

Desde diciembre pasado en este espacio ya te había adelantado sobre las posibilidades de que la secretaría de Marina (Semar), del Almirante Rafael Ojeda Durán; pudiera comprar tecnología obsoleta para escáneres de Rayos X. Las advertencias sobre la participación de tres empresas con un historial cuestionable como Rapiscan Systems, Leidos y Astrophysics no importaron mucho. Al parecer se ha entregado el contrato de manera rara (por decirlo suave).

El pasado 17 de enero la empresa OSI Systems, matriz de Rapiscan, informó a los mercados de valores de Nueva York que su división de seguridad había ganado un contrato. Se trata de un convenio por más de 200 millones de dólares o casi 3 mil 840 millones de pesos. En el colmo de la opacidad para los inversionistas y los ciudadanos, la compañía informó del contrato, pero sin mencionar el país y el contratante. ¿Qué pensará de ello la Securities and Exchange Commission? Es un hecho lamentable y de escándalo.

Ponle mucha atención porque la Sedena, del General Luis Cresencio Sandoval González, está a punto de tomar una decisión similar. La complacencia con Rapiscan Systems, Astrophysics y Leidos, es de dominio público, no importa que estén acusadas de corrupción en EU y en México han recibido multas por incumplimiento en México. Habría que analizar con mucho detenimiento las compras de los escáneres de Rayos X en las aduanas operadas por la Sedena, porque es un tema de seguridad nacional.

CRISIS CON REPAS EN QUINTANA ROO

Me falta espacio, pero te sugiero que también le des seguimiento a la crisis que se avecina en Quintana Roo con las plataformas de delivery. José María Chacón, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso de Quintana Roo y Rodrigo Alcázar, titular del Instituto de Movilidad del estado, están impulsando un tributo de 2% sobre cada pedido entregado a través de las plataformas. El colmo, pretenden obligar a los “repas” a tramitar su permiso y afiliarse a algún sindicato. En este espacio te he explicado el valor de las plataformas de delivery en la economía colaborativa y por eso la próxima semana te daré una actualización.



Twitter: @hugonzalez Columnista y comentaristaTwitter: @hugonzalez