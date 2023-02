¿Quién gana la batalla por la banda de 6 GHz? ¿WiFi o 5G?

¿Qué, creíste que no iba a tratar el tema? ¿Pensabas que no trataría de explicarte qué pasó con las frecuencias de la banda de 6 GigaHertz (GHz)? Solamente me faltaba espacio y un poco más de información.

Antes de que se acabe el mundo por una invasión extraterrestre o por el botonazo nuclear de cualquier potencia bélica, te comento que, hasta el momento, el IFT tiene la razón. Y aunque mi coincidencia con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puede ser otra señal del fin de los tiempos, creo que ahora no hay mucho que criticar.

Si no recuerdas, desde enero del año pasado vengo tratando este tema pues es muy importante para nuestras futuras telecomunicaciones. Se trata de un debate que hay en el mundo sobre cómo usar las frecuencias que van de los 5925 a los 7125 MHz mejor conocidas como la banda de 6 GHz.

Hasta ahora China apoya el uso de esta banda para uso licenciado, es decir, concesionarlo mediante licitaciones para mayor cobertura de 5G. A su vez, EU apoya el uso libre, con lo cual los servicios fijos inalámbricos como el WiFi, podrían alcanzar mayores velocidades. Europa todavía considera darle un uso mixto. Los europeos han dejado una parte de la banda (la más baja) para uso no licenciado y las frecuencias más altas (Upper 6 GHz o UG6) para concesionarlo a servicios 5G. Esa es prácticamente la misma decisión que tomó el IFT.

El jueves pasado el IFT informó sobre la resolución del Pleno con la cual clasificó una parte de la banda de 6 GHz como de uso libre. Al principio, al leer el comunicado, me fui con la finta y creí que toda la banda sería de uso libre, con esto los wifiyeros (Ernesto Piedras dixit) ganaban la partida. Sin embargo, la decisión del IFT solamente clasificó el segmento de frecuencias de 5925 – 6425 MHz (la parte baja) como espectro libre. También emitió las condiciones técnicas de operación que permitan la convivencia con los servicios existentes en el país.

Al designar solo 500 de los 1200 MegaHertz (MHz) disponibles en la famosa banda de 6 GHz, se quedan sin definición 700 MHz. El IFT dice que este remanente de frecuencias ubicadas en la parte alta de la banda (UG6) no se han clasificado aún pues aún existe indefinición sobre su uso y aprovechamiento. Afirma que se mantendrá atento a la evolución tecnológica de las telecomunicaciones fijas y móviles para determinar, en el momento oportuno, el uso que se le dará a esa porción de la banda.

Si me preguntas, te digo que me parece una decisión salomónica que, por supuesto, no logra una satisfacción por unanimidad. O sea, no todos están de acuerdo con todo. Hay quienes hubiesen querido que toda la banda de 6 GHz fuera concesionada para tener un 5G con mayor cobertura. Otros querían esperar a la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (noviembre - diciembre de 2023) para tomar una decisión. Incluso hay quienes afirman que toda la banda debió ser de uso libre para darle más opciones de desarrollo para el WiFI 6E y el próximo WiFi 7.

También algunos creen que es mejor alinearse a los intereses y las decisiones de EU, donde ya optaron por hacer de esa banda de uso libre. Otro grupo cree que todavía es factible que en la reunión de fin de año, México se sume a la propuesta europea y utilice los 700 MHz restantes para servicios 5G. Lo malo es que, la decisión que se tome este año se formalizaría en 2024 y se definiría hasta 2027.

Tal vez por eso muchos creen que esos 700 MHz restantes se quedarán congelados por 10 años. Sin embargo, el IFT dice que, según sus evaluaciones, no existen evidencias de que en un futuro inmediato existan dispositivos o servicios que necesiten usar las frecuencias que siguen sin definir. Además, dice que la resolución no excluye la posibilidad de que en el futuro pueda ampliar la clasificación de espectro libre en porciones superiores de la banda. O sea, no están congeladas, solo están en el refrigerador listas para cuando se necesiten.

Luego entonces y con el riesgo de ser cuestionado por varios de Mis Amigos Chismosos (MACH) creo que el IFT tomó una decisión salomónica, la mejor decisión que podría tomar al momento.

NUEVA RONDA DE INVERSIÓN

A 5 años de su lanzamiento en la región y uno de haber llegado a México, Buk acaba de concluir una nueva ronda de inversión de su Serie B por 35 millones de dólares. La empresa desarrolladora de software para administración y gestión de personal llegó a un acuerdo con los fondos Base10 Partners y Greenoaks. Esta ronda se suma al financiamiento de su Serie A cerrada en 2021 por 50 millones de dólares. Los recursos servirán para acelerar el crecimiento de la compañía en México e ingresar a nuevos mercados de Latinoamérica como el brasileño.

Buk, cuyo CEO a nivel regional es Jaime Arrieta y que en México es dirigida por Andrés Gómez, tiene presencia además en Chile, Perú y Colombia. Desde su llegada a México en febrero de 2022, los resultados de la compañía han superado sus metas iniciales que establecía llegar a 100 clientes corporativos. Dicha meta fue superada y para este año es todavía más agresiva pues establece administrar y gestionar de cara al cierre de año a por lo menos 140 mil colaboradores. En Latinoamérica, Buk cuenta en su cartera con más de 4 mil clientes en la región.



Twitter: @hugonzalez0 Columnista y comentaristaTwitter: @hugonzalez0