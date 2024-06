Nueva Secretaría y Merama, otra vez

Antes que nada, definamos y aclaremos ¿Qué entendemos por tecnología? ¿Cuál es el papel que tiene la tecnología en el desarrollo nacional? ¿Cuál es la relación y la diferencia entre la ciencia y la tecnología? ¿La tecnología es más investigación o es más innovación? ¿La tecnología resuelve más problemas sociales, empresariales o individuales? ¿Qué tanto financiamiento o grilla política necesita la tecnología?

Estas preguntas me surgieron luego de que gente cercana o dentro de la industria de tecnologías de información y comunicación (TIC) vieron con agrado el anuncio de la creación de la futura Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (¿SeCHTI?) y de su titular Rosaura Ruiz. Muchos de ellos creyeron que, con este anuncio, finalmente se cumpliría con el sueño añejo y la testaruda propuesta de tener una secretaría de Estado que le diera un nuevo impulso a la tecnología en el país.

Lamento decirles que no coman ansias. Serenos morenos. Aunque en el papel suena maravilloso pensar en una nueva SeCHTI, falta saber si la próxima secretaría tendrá dentro de su estructura operativa y organizacional, algo que nos indique que se está pensando en desarrollar políticas que fomenten la digitalización del país. Creo que ahí está la diferencia entre la ciencia y la tecnología, la digitalización.

Sin menospreciar una sobre la otra, creo que impulsar la ciencia, no es lo mismo que desarrollar tecnología. Creo que la tecnología tiene más relación con lo digital y la ciencia con la investigación, pero obviamente, solo es mi opinión.

Con el enorme deseo de equivocarme, creo que la nueva SeCHTI se enfocará más en la ciencia y menos en la tecnología. Eso lo infiero luego de la reorganización del actual Conahcyt, la cual desató la furia de muchos investigadores más no de toda la comunidad científica del país. Es cierto y claro que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum necesita sanar heridas con la casta dorada científica por lo que, subir estas actividades a rango de secretaría, facilitaría el acceso a lo que tanto le gusta a cierta parte de la comunidad científica: el presupuesto y las becas.

Además, tomando como referencia la estructura orgánica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX, de donde fue titular la doctora Ruíz, los asuntos de la industria TIC, se gestionan en una Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información.

Nuevamente quiero equivocarme y espero que la estructura de la nueva SeCHTI me sorprenda, pero dada la transversalidad, las altas inversiones y la necesidad de una asepsia política, es mejor que las TICs no estén relacionadas con toda la grilla que se respira en esa comunidad que, cada vez es menos científica pero sí más política.

Merama despide

Te traigo más novedades de esta empresa que desde hace unos años se vendió como un Unicornio cuando en realidad se comprueba cada día más que solo es un burro. Hace una semana la empresa agregadora de marcas para los marketplaces de ecommerce, Merama, despidió a casi 30 personas de su plantilla laboral en México.

Varios de los ex empleados de Merama me contactaron no solo para confirmar lo que se ha escrito en este espacio, sino también para dar testimonio que la situación está cada vez peor. Me dicen que en mayo se liquidaron a 17 personas que supuestamente las recontrataron en otras submarcas pero que no hay certeza de la recontratación pues sospechan que se está usando outsourcing. Me explican que en varios departamentos solamente subsiste casi el 10 por ciento del personal contratado al principio y que la frialdad y deshumanización de su trato con los empleados es creciente. El aviso del CEO, Domingo Cruzat, para avisar el despido de estas 30 personas duró solamente 6 minutos.

Tal vez sea una exageración o posiblemente algunos hablan por la herida, pero estos trabajadores despedidos me aseguran que sus estados financieros y resultados no son del todo verídicos. Ojalá y que la empresa pueda aclarar esta situación pues existe la duda de que todo vaya bien.

“Ellos dicen rompimos récords de ventas este Hotsale, este Buen Fin, Prime Day, pero no dieron reparto de utilidades y nunca han dado. A pesar de que tienen 4 años de vida y de que la ley fiscal solo permite saltarse los repartos uno o dos años, no nos han dado nada”, dice uno de los exempleados.

Otro empleado asegura que este año les pagaron 90% del bono que prometían por contrato, pero a los empleados les hicieron firmar un documento donde decía que ese bono era su reparto de utilidades.

Me confirman que la inexperiencia, la exclusión y el clasismo impera en Merama pues 80% de sus empleados son egresados de escuelas privadas y que los puestos y ascensos solo son para gente cercana a los fundadores. En suma, reconocen la necesidad de alertar a emprendedores que pudieran vender sus acciones y empresas pues se trata de un modelo de negocio no viable. Incluso, otro recalca que su fama ya es conocida por los empleadores por lo que muchos ya no dicen que trabajaron en Merama. Qué lástima

Centuriones

Grupo Rica, que dirige Miguel Ángel Guizado, ya suma más de 3 mil tienditas inscritas en el Programa Centurión, el cual ha capacitado a 7 mil tenderos con el objetivo de acelerar el potencial de crecimiento de sus abarrotes y misceláneas mediante nuevas herramientas que impulsan la evolución de su negocio. A los tenderos se les ofrece capacitación sobre cómo funciona un punto de venta para controlar inventarios, punto de equilibrio, rentabilidad, manejo de precios, mermas, proveedores, caja y empleados. Se les explica el comportamiento del consumidor, temas como frecuencia de compra, hábitos de compra.

Esta capacitación se realiza vía Zoom por un experto en comunicación y en algunas sucursales, aunque también se puede tomar la sesión presencial en compañía del Gerente de sucursal y miembros del equipo de Grupo Rica.

Además de optimizar espacios mediante una estrategia mercadológica (con todo y mobiliario) a los tenderos se les acercan herramientas tecnológicas como Maggy. Se trata de un asistente virtual que apoya a la generación de pedidos de sus clientes a través de Whatsapp. Maggy también ofrece promociones exclusivas, catálogos completos, así como servicio de reporte de fallas.

El Programa Centurión iniciado en 2016 cuenta con un programa de lealtad que se utiliza a través de su propio portal que opera desde cualquier PC o dispositivo móvil. Por ello, los clientes nuevos del programa Centurión actualmente presentan un crecimiento en ingresos netos de 85%, mientras que los clientes maduros con más de un año en el programa muestran un crecimiento de 17% respecto al año anterior. Muy bien y muy Rica.

* Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0