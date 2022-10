Monopolio en TIC, futbol y entretenimiento

Ayer nos amanecimos con la noticia de que la Cofece investiga presuntas prácticas monopólicas en la contratación de tecnología en el gobierno. Aunque desde marzo de este año comenzó la investigación, la Cofece prácticamente nos confirma que investiga todo el mercado de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Dice que se investiga la adquisición, arrendamiento, servicios de mantenimiento y servicios administrados de TIC. Esto abarca la compra y/o arrendamiento de computadoras de escritorio y portátiles, televisiones, fotocopiadoras, cámaras para cómputo, almacenamiento, entre otros. Sin embargo, también incluye servicios de transmisión, licenciamiento de software y servidores de internet.

Esta investigación, identificada con el expediente IO-001-2022, supone que entre los proveedores de tecnología se firmaron contratos, convenios, arreglos o combinaciones para manipular precios, restringir la oferta o demanda, dividirse los mercados, coordinarse para presentar ofertas o intercambiar información para no competirse mutuamente.

Muy bien por la Cofece. Me da mucho gusto que pretenda poner orden en este tipo de conductas nocivas para la industria y el país. Solo me queda un par de dudas que se convierten en frustraciones: ¿a poco apenas se dieron cuenta de este comportamiento que lleva sexenios en práctica? ¿Realmente quieren acabar con la simulación en estos contratos, o solo quieren influir en la retórica politiquera? ¿Será que a alguien ya no le gustó que se contratará tecnología mediante el esquema de convenio marco? ¿Habrá un chivatón o solo se les afinó el olfato a los investigadores?

De la cata, a Qatar

En otro espacio te comenté que muy pronto ya no sintonizaremos los eventos deportivos cómo antaño. Las plataformas de streaming están ganando terreno y las ofertas comerciales personalizables en telecomunicaciones están llevando a los aficionados a otras servicios y pantallas. Posiblemente Qatar sea el último mundial que veamos completo y en exclusiva por un sistema de TV de paga, pues el streaming es lo de hoy.

La tendencia de estos sistemas es hacia el modelo FAST, es decir, Free Ad-Supported TV o Aplicaciones gratuitas de TV con publicidad (de eso luego platicamos); por ello, es interesante saber cómo se están preparando los tradicionales grupos de medios para la cobertura y transmisión de eventos como el mundial de futbol.

Por lo pronto, Izzi, del Grupo Televisa se declaró lista para ofrecer 40 partidos que se transmitirán en HD, 25% más que en televisión abierta. Mediante su oferta de TV de paga y su aplicación Izzi Go, sus clientes podrán seguir todos los detalles del torneo que arranca el próximo 20 de noviembre. La app Izzi Go (sin costo adicional) permitirá a los clientes acceder a los contenidos mundialistas desde un celular o tableta.

Si bien la conectividad es importante, la producción de contenidos será vital para el predominio de estas plataformas. Por eso la operadora ya tiene una oferta de contenidos para seguir las jugadas de la Selección Mexicana, principalmente a través del canal especializado en deportes, afizzionados. Eso sin contar la personalización de paquetes de servicios que ajustan la velocidad de internet, los canales de TV, las plataformas de contenidos y un plan de llamadas telefónicas.

Listón naranja y morado

Por cierto, ya que hablamos de futbol y del Grupo Televisa, es buena oportunidad de felicitar al papá, al Club América. No solo por sus 106 años de historia o por el resultado (que desconozco) del partido de ayer, sino por iniciar la liguilla con el compromiso de combatir la violencia en contra de las mujeres y niñas.

Los equipos femenil y varonil del Club promocionarán en sus conferencias de prensa y redes sociales un teléfono gratuito e institucional para que mujeres y niñas víctimas de violencias de género reciban apoyo en México y EU. Además, portarán listones color naranja y morado en solidaridad con las víctimas de violencias de género, para hacer visible este lastre social. Entretenimiento con causa, le dicen.

Experiencias

Otra forma de entretenimiento se basa en las experiencias y, en Jalisco; se está marcando una agradable diferencia. Con la creación de proyectos que integran arte, cultura e innovación tecnológica, la empresa mexicana Altea que preside Marcos Jiménez y dirige Tania Cortés; ha logrado crear parques temáticos y festivales muy atractivos.

Allí, por ejemplo; podemos ver animatronics contralados con computadoras y stop motion, logrando ver criaturas simuladas con presencia física y movimiento en tiempo real. Tras 22 años de experiencia, la propuesta de entretenimiento experiencial creada por Altea es ideal para espacios públicos, logrando espectáculos que fortalecen los valores culturales y las tradiciones mexicanas. Algunos de ellos ya se esperan en los próximos meses, el Día de Muertos con Calaverandia y la Navidad y las posadas con Navidalia. ¿Vamos?

White Hack

Este fin de semana en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe de la Ciudad de México tendremos otra final. Será el cierre del HackDef6, la única competencia intercolegial de hackeo tipo Capture the Flag. Será la sexta final de esta contienda impulsada por Metabase Q de Mauricio Benavides y Hack Defender de Dan Regalado. Competirán ocho equipos universitarios de Zacatecas, Puebla, Quintana Roo, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México. Ellos buscarán brechas de seguridad para entrar a una red bancaria y vaciar un cajero real cargado de dinero. Este certamen de White Hack o hackeo ético, permitirá detectar habilidades de jóvenes universitarios que pueden convertirse en los mejores profesionales en materia de ciberseguridad con fines lícitos y honestos. ¡Cool!



Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0