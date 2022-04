IFT y Canieti: ¿revive la agenda regulatoria?

Ya no es noticia decir que Enrique Yamuni fue nombrado presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti). Sin embargo, lo que sí resulta interesante es revisar otros nombramientos al interior de esa cámara y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Ver en la mesa directiva de Canieti a varios representantes de las empresas de telecomunicaciones daría señales de que la agenda regulatoria que afecta al sector será retomada al mando de Yamuni. Sin embargo, al ver a los integrantes también surgen algunas dudas sobre esa misma agenda. Me explico.

Tal vez se le olvidó al aguerrido señor Yamuni que ya era presidente de Canieti, pero se vio muy raro que en su primer día en el cargo hablara sobre Altán, cuando se trata de un tema de la agenda de su empresa, es decir Megacable. No obstante, preocupa que se confunda la agenda de la cámara con la de su negocio cuando vemos que, además de Yamuni, hay dos directivos más de Megacable en la mesa directiva de Canieti.

En la vicepresidencia (VP) de Estrategia Digital quedó Raymundo Fernández, y como secretario del Consejo Directivo Nacional quedó Jorge Cuevas Renaud, ambos de Megacable. Tal vez por eso el punto de equilibrio pueda ser el trabajo que hagan Gonzalo Martínez Pous, de Grupo Televisa, en la VP de Asuntos Regulatorios y Jurídicos, así como la repetición de Daniel Ríos, de AT&T; en la VP de Telecomunicaciones. Se espera buena mancuerna de estos dos expertos del sector, pues se conocen desde tiempos de la extinta Cofetel. Contrapeso puro.

No quisiera omitir a nadie, pero también destaca como algo positivo la repetición de Santiago Cardona, de Intel, en la VP de Semiconductores; de Ana de Saracho, de Telefónica, en la VP de Vinculación con Organismos Empresariales; Lourdes Herreramoro, de HP, en la VP de Economía Circular; Adriana Servín, de SAP, en VP de Vinculación Empresarial, y de Gilberto Romero, de Softek, en VP de Asuntos Internacionales. Todos ellos darán continuidad a lo emprendido, aunque la agenda se incline a telecomunicaciones.

Sin embargo, donde la agenda regulatoria también da señales muy interesantes de cambio es en el IFT, donde el “presidente por vacancia” (qué feo suena) Javier Juárez Mojica, ha comenzado a mover sus piezas, a fin de armar un grupo compacto y de confianza, pues todo mundo piensa que es probable que este funcionario terminará su periodo sólo con cuatro comisionados ante la resistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para enviar una terna que sirva para nombrar (al menos) una de las tres comisionadas que hacen falta en el pleno.

En ese sentido, y aunque priva el hermetismo en el IFT, es ya casi de dominio público al interior del regulador que, a finales de este mes, dejarán su puesto el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios, Rafael Eslava, además del titular de la Unidad de Cumplimiento, Luis Gerardo Canchola. Estos cambios se conjugarían con el nombramiento oficial de Fernando Butler como titular de la Unidad de Política Regulatoria, un tipo con muchas horas andadas en la regulación de telecomunicaciones, pero que también a veces genera desconcierto por sus decisiones.

Estos ceses no confirmados en el IFT son muy importantes, pues dan señales de que podría cambiar la agenda regulatoria. Vale recordar que, tanto Eslava como Canchola, generaron muchas polémicas en los últimos meses por actividad o pasividad regulatoria. Si no lo sabes, Canchola era el responsable de sancionar al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), pero nunca lo hizo, pese a las constantes, diversas, reiteradas y añejas denuncias por parte de toda la competencia en torno al incumplimiento de la regulación especial por la preponderancia de América Móvil.

Por otra parte, Eslava, al ser el responsable de entregar las concesiones, fue quien presentó el proyecto de resolución sobre la solicitud de Claro TV para entrar al segmento de televisión restringida en México. Si bien el proyecto negaba el permiso para que la filial de América Móvil entrara al servicio de TV de paga, muchos lo vimos como un documento mañoso que podría atorarse y perderse en los tribunales, con lo cual el preponderante lograría su propósito de competir en TV de paga.

El proyecto lo volverá a hacer quien se quede en el lugar de Eslava; sin embargo, falta saber si en este caso, como en el de Canchola, el nuevo presidente del IFT, Javier Juárez, apuesta por la cantera del regulador y se nombra un sucesor por orden de escalafón, o si se importa un funcionario que llegue al regulador en telecomunicaciones.

Como puedes ver, la grilla en el sector se pone interesante, algo que agradezco, porque ya llevábamos muchos años en la pachorra reporteril.



Señales de radio… comunicación

Mi crisis de éxito me impide otra vez darle seguimiento al tema de los sistemas de radiocomunicación móvil de misión crítica, pero te aseguro que también está interesante el asunto. Si no, ¿por qué me han llegado señales de quienes dicen que estoy equivocado en mis conjeturas sobre el uso de las distintas plataformas de este sistema? La seguridad pública es muy importante y, por lo tanto, es vital que sepamos claramente quién miente en este negocio que involucra miles de millones de pesos y de vidas.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0