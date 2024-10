Desaires, oportunidades y prompts

Imagina que un compañero de trabajo está organizando una fiesta de fin de año para todos sus colegas, pero unos días antes, ese compañero envía un mail a toda la empresa diciendo que no le gusta tu trabajo y que los planes que tienes para mejorar la productividad no sirven. ¿Irías a la fiesta, aunque te invitarán con piropos? ¿Qué pensarías si durante la fiesta ese mismo compañero insiste en decir que tus ideas no funcionan?

Tal vez algo parecido evaluaron los secretarios del gobierno federal que estaban anunciados para participar el martes pasado en la inauguración de la Convención Nacional de Canieti. De los cinco secretarios de estado, ni uno se presentó. Y aunque algunos tuvieron mejores excusas que otros, lo que sí es un hecho es que el desaire fue evidente. Con esto confirmo que Carla Martínez (¡Hola, Carla!) es una buena reportera-vidente y muy mal pensada.

Creo que si en tu discurso oficial haces un llamado al diálogo y a la cooperación, no está chido que en tus entrevistas de pasillo (chacaleo) sigas con ese tono crítico que solo distancia. Con todo respeto, creo que el presidente de Canieti equivocó los tiempos o la coyuntura. Por más que tengas tu propia opinión política, que seas una persona íntegra y siempre echada para adelante, no conviene confrontar en público a quien después quieres que tenga un diálogo, sobre todo si representas a un gremio.

Es que, sobre el futuro del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los planes del gobierno para concentrarlo en una secretaría, el presidente de Canieti, Enrique Yamuni, menciona que un organismo que actúe como un apéndice de una secretaría no proporciona la certidumbre necesaria. En su opinión, la autonomía es fundamental, ya que ofrece un nivel de independencia que no se tendría al estar subordinado a una secretaría o a un organismo gubernamental.

Yamuni se salió un poco del guión gremial para decir que la reforma al poder judicial no actúa como un incentivo, sino que genera incertidumbre. Dice que los jueces, por su naturaleza, son impopulares, ya que sus decisiones siempre benefician a una parte y perjudican a otra. Por lo tanto, no se puede elegir a los jueces basándose en la popularidad, sino que deben ser seleccionados por su conocimiento, ética y honestidad. Además, enfatiza que lo que se está haciendo actualmente no resolverá los problemas de justicia en México.

Y para colmo, el directivo dice que la seguridad en el país es un problema grave y creciente. Señala que la inseguridad ha aumentado significativamente, especialmente con el cambio de gobierno. Considera que es necesario realizar cambios importantes en la estrategia de seguridad y que se debe combatir al crimen de manera frontal. Insisto, con todo respeto y aprecio, así no se ayudan mucho. Si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan?

2025 de oportunidades

Una manera en la cual se puede invocar cambios, pero con ánimos constructivos, es cuando demuestras, con hechos, efectos positivos en la industria TIC. En el marco de sus 10 años en México, la fabricante alemana de sistemas y soluciones de enfriamiento de alta precisión, Stulz, considera que el país cuenta con un alto potencial en el mercado global, especialmente en la industria energética y la mano de obra.

Platiqué brevemente con Emigdio Granillo, director general de Stulz México, y nos comenta que 2025 se visualiza como un periodo lleno de oportunidades de negocio para México. Dice que el cambio de administración federal podría abrir nuevas oportunidades, pero requerirá que las empresas se adapten a nuevas regulaciones y políticas gubernamentales. Prevé que 2025 sea un año más exitoso que 2024 pues estuvo marcado por pausas en proyectos estratégicos debido a elecciones.

En ese sentido, se espera que la empresa logre un crecimiento significativo en su participación de mercado, proyectándose entre 52% y 54% para ese año. Sin embargo, si se concretan algunas inversiones importantes que actualmente están en pausa debido a las elecciones, existe la posibilidad de alcanzar hasta 60% de participación en el mercado.

Además de la creciente instalación de múltiples datacenters en el país, se vislumbran importantes inversiones en energías renovables, lo que podría beneficiar a Stulz México. Dijo que la expectativa de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cubra entre 60% y 80% de la demanda energética, mientras que las inversiones extranjeras cubrirían el resto, podría abrir nuevas oportunidades de negocio para la empresa, sobre todo vislumbrando importantes inversiones en energías renovables. Cool.

El valor de un prompt

Otra empresa mexicana que no mira obstáculos y busca cómo sí ayudar a las pymes es MHA Consulting. Desde que abrió sus puertas en 2017, esta agencia ha trabajado con más de 130 empresas integrando tecnologías que realmente hacen la diferencia en las estrategias de marketing digital. MHA ha desarrollado una serie de herramientas basadas en inteligencia artificial que apuntan a facilitar el trabajo de sus clientes, sin perder el toque humano esencial. No solo son prompts sino prompts humanos. Desde análisis SEO hasta estrategia en redes sociales y campañas de email marketing, la empresa desarrolló “asistentes GPT” que ofrecen recomendaciones precisas que optimizan el desempeño digital de las empresas. Lo mejor de todo es que estas herramientas de MHA son completamente gratuitas que no solo ayudan a sus clientes a crecer, sino que redefine el rol de la inteligencia artificial en el marketing digital.

* Columnista y comentarista