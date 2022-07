Compranet, Anatel y pagos digitales

Efectivamente, desde el pasado 15 de julio, la plataforma que soporta Compranet está caída. El sistema de registro sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas del gobierno federal no opera debido a fallas en la infraestructura que hospeda dicha plataforma.

Si bien Mis Amigos Chismosos (MACH) no pudieron o quisieron explicarme a detalle la falla técnica, lo que me aseguran es que se trata de una “saturación”, pero no de servidores, sino de otra infraestructura relacionada.

Si bien Compranet ha sido muy útil para los procesos de compra del gobierno, se trata de una plataforma legada, un tanto arcaica, y su administración se ha vuelto compleja. Por ello, ahora que el sistema ha entrado en crisis, es buen momento para que el gobierno federal resuelva ese pendiente que tiene el país desde 2019, cuando se anunció la creación del nuevo sistema Procura México.

En agosto de 2019, la entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, y la ahora exsecretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, firmaron el convenio de colaboración para darle vida a Procura México, el sitio transaccional de compras del gobierno federal. Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué pasó con este marketplace oficial. El dominio, la página web, una parte de la plataforma, incluso la página de Facebook, están vigentes; sin embargo, la parte transaccional y operativa aun no funciona del todo.

Ahora que se presenta la coyuntura, estaría bien meterle ganas a Procura México y saldar esa deuda tecnológica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene con la sociedad.

ECOS DE ANATEL

Hace una semana tuve la oportunidad de reencontrarme con varios amigos en el brindis conmemorativo de los 20 años de la Anatel. Agradezco la invitación a Raúl Lucido y Gabriel Székely, decanos y entusiastas dirigentes de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la cual, como erróneamente dije aquí, no está extinta: sólo está de pachanga.

Durante el encuentro pude darme cuenta de las vueltas que da la vida. Hace 20 años la Anatel surgió cuando los operadores de larga distancia exigieron la compartición de infraestructura de los operadores móviles y esto generó una ruptura al interior de la Canieti. Curioso, varios de los invitados al brindis que hace años se opusieron a la compartición de infraestructura, hoy están peleando que se les convide de los fierros que otros ya instalaron por todo el país.

En la reunión también estuvo presente Carlos Lerma, nuevo director general de Altán Redes, quien ese mismo día generó una fuerte controversia tras haber declarado que analiza pedir cambios legales para que la operadora de la Red Compartida pueda ofrecer servicios directamente al consumidor final.

Independientemente de la viabilidad o no de dicha propuesta, me limito a reportarte que esta declaración generó dos bandos. Por un lado, hay quienes dicen que realmente se refería a que van por el mercado minorista, pero a través de los operadores móviles virtuales (OMV). Por otro lado, otros dicen que es totalmente cierto, que Lerma buscaría cambios legales para que Altán ofrezca directamente el servicio. ¿Dónde estará la neta?

MÁS PAGOS DIGITALES

Convencidos del valor que tienen los comercios en la evolución de los pagos digitales y en la limitación del uso del efectivo, BBVA México le ha dado un nuevo empujón al portafolio de soluciones que ofrece su procesador de pagos Openpay. Datos del banco advierten que implementar este tipo de pagos puede incrementar hasta en 30% o 40% las ventas de los comercios.

BBVA México no se sonroja al decir que van directamente a competir con otros agregadores de pago como Clip, Mercado Pago, Sr Pago, entre otros. Aunque dan la bienvenida a todos esos esfuerzos del ecosistema para fomentar los pagos digitales, considera que su servicio Openpay es más competitivo, no solo por la variedad de métodos de pago, sino por la comisión de 2.5% de la compra, cuando otros sistemas están cobrando entre 3 y 4% de comisión. Se espera que para este año Openpay pueda registrar 40 mil comercios en México que, sumados a los de Argentina y Colombia, podrían alcanzar un total de 100 mil registros.

La transformación digital del banco sigue, pues a junio de 2022 el 65% del total de clientes del banco son digitales, 73% de las ventas se realizan por canales digitales y 60% de las transacciones se operan a través de la web y el móvil.

Esta tarea, encabezada por Hugo Nájera Alva, director general de Soluciones al Cliente de BBVA México, ha permitido que, a junio de 2022, se sumen 3.2 millones de compras en comercio electrónico con tarjetas de crédito (TDC), de las cuales 68% son con TDC digital. Asimismo, de los 8.6 millones de compras online en total con tarjetas de débito (TDD), 59% fueron con TDD digital.

En ese sentido, seguir impulsando más pagos digitales es una apuesta ganadora para el banco y para los comercios.



Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0