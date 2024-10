Canieti, las 7 Magníficas y la AI

Esta semana se viene intensa con la cantidad de información relacionada con la industria TIC, tanto nacional como global. La industria de las Tecnologías de la Información (TIC) amenaza con una cascada de notas que dudo puedan ser atendidas con oportunidad.

Desde la inauguración de la Convención Nacional de la Canieti, hasta el reporte trimestral de las 7 Magníficas, pasando por conferencias locales de varias empresas de tecnología, el fin de mes se avecina tormentoso.

Este martes por la tarde comienza la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y llega con muchas expectativas tanto temáticas como políticas.

Contrario a lo que pasó en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la lista de invitados del gabinete federal pinta bastante nutrida. Si todos los funcionarios anunciados asisten, será la confirmación de que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere tender los primeros puentes con la industria TIC nacional.

Hasta hace unos días se esperaba la asistencia de cinco secretarios de estado, como Marcelo Ebrard (Economía), Jesús Antonio Esteva Medina (SICT), Rosaura Ruiz Gutiérrez (SECIHTI), Juan Ramón de la Fuente (SRE) y Mario Delgado (SEP). También está invitado José Antonio Peña Merino (Pepe Merino), titular de la prometedora Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Como siempre sucede, algunos se disculparán y no acudirán, pero habrá que ver si todos se presentan y con qué ánimos asisten pues los planes de gobierno más ambiciosos giran en torno a las TIC. Sobre todo, habrá que ver en qué términos se da la interacción con la industria y la Canieti, sobre todo cuando hace apenas unas semanas esta cámara se pronunció en contra de la iniciativa que pretende eliminar los organismos autónomos, incluyendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La Canieti considera que transferir las funciones del IFT a la secretaría federal del ramo significaría un retroceso. Siguen creyendo (ternuritas) que contar con un regulador independiente promueve la certidumbre jurídica, fundamental para la atracción y retención de inversiones en el contexto de Nearshoring. Veremos cómo se da el arranque de la interacción del gobierno federal con la industria TIC.

LAS 7 MAGNÍFICAS

Pero también mañana por la tarde arrancan los reportes trimestrales de las principales empresas tecnológicas llamadas Las 7 Magníficas. Alphabet (Google), presentará sus resultados hoy martes; Microsoft y Meta Platforms (Facebook) lo harán mañana, y Apple, junto con Amazon, reportarán el jueves. Tesla presentó resultados mejores que lo esperado la semana pasada, mientras que Nvidia revelará sus últimas cifras el 20 de noviembre.

Estas empresas no son cualquier cosa para el mercado: representan 23% del peso del S&P 500, lo que significa que sus números pueden influir en los índices bursátiles generales. Según datos de FactSet, citados por The Wall Street Journal, estas empresas no solo han contribuido al crecimiento del mercado, sino que prácticamente son responsables de la totalidad del crecimiento de los beneficios del S&P 500 en el tercer trimestre. Es decir, sin ellas, el panorama bursátil sería otro.

Por si fuera poco, no solo están en juego las cifras, sino también el discurso. Las declaraciones que cada una de estas empresas haga sobre inteligencia artificial (IA) podrían cambiar la forma en que los analistas y estrategas interpretan las apuestas por esta tecnología. Aunque la IA se ha convertido en una palabra de moda, algunos expertos “estamos” (jejeje) empezando a cuestionar el ritmo y el volumen de la inversión en este sector. No todos están convencidos de que el elevado gasto en IA generará retornos inmediatos, lo que plantea un dilema para quienes invierten en estos gigantes.

Al final de la semana, cuando el mercado haya asimilado estos reportes y las previsiones sobre la IA, se verá si las Siete Magníficas logran una vez más tranquilizar a los inversionistas, o si sus números abren la puerta a una corrección de la realidad.

MANZANA INTELIGENTE Y COLORIDA

Y, en ese sentido, destacan una serie de anuncios de Apple, quien ha decidido que su inteligencia ahora no solo es artificial, sino “inteligente” de verdad. Al parecer, la empresa de Cupertino se ha iluminado y presentó el primer conjunto de soluciones de Apple Intelligence (AI) para iPhone, iPad y Mac. Como era de esperarse, la inteligencia llegó en una enésima actualización de software: iOS 18.1, iPadOS 18.1 y macOS Sequoia 15.1.

Con esta inteligencia, asegura, los usuarios podrán “refinar” su lenguaje, “reescribir” texto y ajustar el tono. Vamos, hasta podrás parecer elocuente con tus textos. Y Siri, la asistente más desesperante del mercado, por fin es “más natural y flexible”. Y aunque parece que esta AI llegó tarde a la fiesta, cruzamos los dedos para que ahora Siri te entienda lo que buscas en fotos, permitiéndote buscar cualquier cosa describiéndola.

Apple también lanzó el nuevo iMac de 24 pulgadas, ahora con el chip M4 y listo para aprovechar la inteligencia artificial. No, no cambia mucho su diseño: sigue teniendo esa pantalla rodeada de marcos blancos y un cristal inferior, pero eso sí, ahora llega en “nuevos” colores: rosa, verde y amarillo, porque si el diseño no cambia, al menos que el color lo haga.

Los periféricos también recibieron un cambio “radical”. El Magic Keyboard y el Magic Mouse abandonaron el puerto Lightning y ahora traen USB-C; esa “novedad” que otros fabricantes adoptaron hace años. Seguro que los macfans están en medio del nirvana tecnológico, convencidos de que cada color y puerto vale el precio.

NUEVA TAPATÍA

Finastra, la empresa de software financiero, cortará el listón este martes de sus nuevas oficinas en Guadalajara. Con un equipo inicial de 40 empleados en áreas como tecnología y ventas, la empresa busca aprovechar el talento de la región y duplicar esta cifra en el corto plazo. La llegada de Finastra a Guadalajara refuerza su presencia en Latinoamérica y reafirma la relevancia de México en su estrategia de crecimiento.

Estas oficinas no solo operarán como una base regional, sino que también impulsarán la innovación colaborativa en torno a las Finanzas Abiertas. “Atraer talento de primer nivel es crucial para impulsar la innovación y mantener nuestra ventaja competitiva”, destacó Michael Stawchansky, director de tecnología e innovación de Finastra.

BITS Y BYTES

Por último, te agradezco mucho si también me lees los martes, porque, como te dije arriba, hay mucha información relacionada con las TIC. Para muestra, te dejo la que está más cercana a nuestro entorno nacional. Intel presentará hoy los proyectos ganadores en México del Festival Global de Inteligencia Artificial. También hoy se celebra el Red Hat Summit Connect en la CDMX, para aprender cómo la inteligencia artificial, la nube híbrida y el código abierto transforman las organizaciones.

El miércoles Uber Eats nos mostrará el futuro de la comida en México y el delivery. El jueves SAP presentará Joule, su copiloto de Inteligencia Artificial generativa que llega a México para revolucionar los negocios. Ese mismo día, Daniel Vogel, CEO y Cofundador de Bitso, hablará sobre los acontecimientos cripto más importantes del año en el marco de la ExpoCripto. Ufff, tenemos para dar y repartir.

Columnista y comentarista