Cancela Sedena; banda de 6 GHz y nube soberana

Si de algo sirve el periodismo, es para alertar lo que, desde un punto de vista específico, se está haciendo mal, o para denunciar lo que, desde otra perspectiva, se trata de un abuso. Quien diga que hace periodismo para revelar todo lo que los poderosos no quieren que se sepa o en favor de la verdad, es un romántico o un mentiroso. Si de pronto nos topamos con hechos denunciables, gran parte de ello se debe a que tenemos muchos amigos chismosos que están defendiendo sus intereses y nos acercan la información. Hace mucho que el periodismo está en crisis, pero eso da para otro debate.

Te lo cuento porque finalmente el pasado lunes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) canceló la licitación LA-007000999-E127-2022 para la “Sustitución de equipos de radiocomunicación V.H.F. de tecnología analógica por equipos de tecnología digital”. Se buscaba sustituir las radios que usa el ejército y cuya comunicación se realiza, principalmente, con enlaces satelitales.

En su justificación, la Sedena informa que optó por “la cancelación del procedimiento de adquisición por fuerza mayor, debido a que el área requirente informó que surgieron nuevas necesidades técnicas” (sic). Aunque esa es la explicación formal, Mis Amigos Chismosos (MACH) aseguran que se trataba de una licitación dirigida, pues solamente una empresa podría cumplir con el servicio. Así lo informé y lo escribí en este espacio durante varias semanas.

Finalmente se logró el propósito de MACH, y aunque este espacio contribuyó para que no se cometiera algo que parecía un abuso, no puedo alegrarme de la cancelación; al contrario, me molesta.

Me desagrada poner en duda el proceder de una institución que es y debe ser ejemplo de integridad, honestidad y amor por México. Me incomoda saber que hay personajes tanto del sector público, como del privado, que quieren seguir en el terreno de la irregularidad, la opacidad y, tal vez, en la corrupción. MACH se sienten sumamente empoderados y con el derecho de señalar a quien sea como corrupto; yo no, y me disgusta. Me apena haber sido el mirón con el espacio y la habilidad necesaria para advertir que algo se veía raro o irregular.

Sólo me queda convocar a MACH y a las autoridades para que se debata e informe de manera abierta y transparente, pues estos concursos deben ser para que gane el mejor, pero nunca para que pierdan todos. Hay que felicitar al ganador, pero nunca celebrar que el otro perdió.

LA BATALLA POR LOS 6 GHZ

Finalmente, me encuentro en condiciones para tocar otro tema que, aunque parece muy técnico, resulta vital para el desarrollo de las telecomunicaciones del país. En una de mis colaboraciones de principios de 2022 escribí sobre la decisión que debería tomar México en torno al uso de la banda de 6 GHz. Por una parte, está el grupo de quienes quieren que las frecuencias de esta banda se usen para tener una mayor cobertura de las redes 5G, pero en otro bando están quienes piden que se use en aparatos WiFi y, con ello, lograr velocidades más rápidas.

El IFT realizó hace meses una consulta para definir el uso y de ello nació su propuesta para que la banda de 6 GHz se use en su totalidad de manera libre. Con ello, el bando que apoya las redes 5G pierde (uso licenciado o concesión) y ganan quienes proponen usarlo para un WiFi más rápido.

En su momento, este reportero consideraba que era buena idea tomar una decisión salomónica y partir la banda de 6 GHz (uso mixto), dejando las frecuencias más bajas para el WiFi y las más altas para el servicio 5G en los dispositivos móviles, justo como lo proponen en Europa. Sin embargo, otros de MACH que sí saben de estos asuntos me explican que eso sería condenar al WiFi, pues esta tecnología (hasta el momento) no tiene más frecuencias para usar; en cambio, el 5G tiene por lo menos otras 20 frecuencias en las cuales se pueden usar los servicios.

Lo peor de todo es que, lógicamente, las empresas que apoyan el 5G están haciendo su luchita para que en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, programada entre noviembre y diciembre de 2023, México se sume a la propuesta europea de utilizar 700 megahertz de la famosa banda de 6 GHz para señales de WiFi, y 1200 megahertz para servicios 5G.

La mala noticia es que, en caso de que convenzan a las autoridades mexicanas de cambiar y sumarse a los europeos, esto sería factible en 2023, pero se formalizaría en 2024 y se definiría hasta 2027, en la siguiente conferencia Internacional. Creo que para entonces ya sería demasiado tarde. ¿Te parece interesante? A mi, sí.

NUBE SOBERANA

Para T-Systems, encabezada en México por Alejandro López de la Peña, la nube ya está en el centro de las estrategias de negocio de las empresas y, combinada con nuevas tecnologías, va a cambiar los mercados. Para esto, de la mano de Gartner, realizó el estudio ‘Cloud computing: ¿qué sigue?’, el cual presenta las tecnologías emergentes que serán implementadas en los próximos años, tales como la “nube soberana”. Bajo este concepto, los datos de las compañías estarán en todo momento bajo su control y con la certeza de que nadie más accederá o manipulará esa información, al tiempo que se cumplen las regulaciones existentes.

Según los analistas de Gartner, la nube soberana tendrá un impacto significativo en todas las industrias alrededor de 2025.





Twitter: @hugonzalez0 Columnista y comentaristaTwitter: @hugonzalez0