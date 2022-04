Breves tecnológicas para Semana Santa

Si llegaste a este espacio, tal vez sea porque, como muchos mexicanos, tampoco tienes vacaciones de Semana Santa. Tal vez estés descansado, pero no quieres enredarte con temas densos; por eso, para no extraviar la secuencia informativa y no perderse en la fiaca vacacional, te ofrezco un ramillete de notas tecnológicas breves e interesantes, pero que podrían perderse en estos días de asueto.

AGUAS CON LAS FINTECH: FMI

Por ejemplo, el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el impacto de las fintech en la estabilidad financiera afirma que la actividad de este tipo de empresas ha tenido un efecto directo en las ganancias de los préstamos hipotecarios de los bancos tradicionales, con un aumento de un punto porcentual en la participación de mercado de fintech, al tiempo que los ingresos por intereses hipotecarios para la industria bancaria tradicional bajaron 0.4 puntos porcentuales en los últimos dos años.

El FMI también pone atención en el uso de los nuevos sistemas de “finanzas descentralizadas” o DeFi y en las criptomonedas. Las DeFi se refieren a las aplicaciones de finanzas que utilizan “contratos inteligentes”, mismos que son procesados mediante blockchains, con o sin participación de intermediarios centralizados. Las DeFI se diferencian porque son operaciones que están automatizadas y descentralizadas, dejando los registros, los riesgos y la toma de decisiones en un ecosistema criptográfico y no en una autoridad.

Por eso, el FMI sugiere a los reguladores de los países prestar mucha atención a las criptomonedas, las DeFi, los neobancos y la ciberseguridad, con el objetivo de que las empresas de tecnología compitan con las de servicios financieros tradicionales con un piso parejo. Hay más información, pero no viene a tono con los días de vacaciones.

ELIGE TU TINTE

Lo que sí está a tono con el ocio y el entretenimiento es el informe sobre las principales tendencias de color de cabello pera 2022 en todo el mundo. Este reporte elaborado por la empresa de inteligencia artificial y realidad aumentada, Perfect Corp, utiliza toda la data procedente de nueve regiones clave, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Brasil, México, Japón y China.

El informe de tendencias de belleza revela la transición hacia el color natural y la salud del cabello, pues los consumidores evolucionaron hacia modelos que impliquen menos mantenimiento, optando por dejar crecer sus raíces naturales y nutrir su cabello con regímenes de autocuidado. Incluso, a pesar de que el confinamiento se redujo en el mundo, las tendencias de tinte de cabello han persistido. En concreto, ha crecido la popularidad de los colores naturales, con tendencia hacia los tonos castaños, así como las pruebas de color plateado sin rubor, por mostrar sus raíces grises. Curioso, para el regreso a clases.

ZOOM ACTUALIZADO

Y cuando regresen a clases, después del verano, muchas escuelas podrán encontrar nuevas funcionalidades a través de sus aplicaciones de Zoom. En la conferencia nacional sobre educación y tecnología en Estados Unidos CoSN2022, la empresa de videoconferencias presentó nuevas funciones que atienden peticiones de los profesores. Así, el fondo virtual y el desenfoque están ahora disponibles para los usuarios de Zoom en Chrome, se establecieron mejoras en las salas de reuniones, destacando la facilidad de compartir contenidos con audio, además del envío de mensajes de audio y video en el chat de Zoom, y la posibilidad de cambiar el nombre de los participantes en la sala de espera.

JÓVENES TALENTOSOS

Ya que hablamos de estudiantes, jóvenes y talentosos, hace unos días la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) firmó un convenio de colaboración con Huawei para la detección de talento mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Con esta iniciativa, Huawei busca generar mayor empatía sobre conceptos como instituciones digitales, 5G, inteligencia artificial, computación en la nube, internet de las cosas, igualdad digital, mentefactura y control de las emisiones de carbono. El convenio además tiene la misión de formar integralmente profesionales competitivos de la ciencia, tecnología y otras áreas de conocimiento, comprometidos con el desarrollo económico, social, cultural y con la sustentabilidad del país. Cool

