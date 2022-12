Aduanas, otra vez la desconfianza

Aún recuerdo el acoso informativo y legaloide que este reportero sufrió hace años por seguir de cerca un programa de integración tecnológica en las aduanas del país. El interés por ganar o descalificar a varios participantes en ese proceso fue muy rudo e intenso. No es para menos pues en las aduanas nacionales se mueven miles de millones de dólares por el comercio legal e ilegal. Tener un control y revisión eficiente en las aduanas puede significar muchísimo dinero para las arcas del país.

Por eso es importante saber quién y cómo realiza los trabajos de inspección en las aduanas del país. Como sabes, desde hace unos meses, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) tienen bajo su mando la coordinación y control de las 50 aduanas nacionales. En el caso de los puertos de entrada marítima, la Semar, al mando del almirante secretario José Rafael Ojeda Durán, realiza un estupendo trabajo.

En ese sentido, me sorprenden los llamados de atención que me hacen llegar Mis Amigos Chismosos (MACH) sobre la posible contratación de servicio de inspección en las aduanas. El escaneo de carga o inspección no intrusiva (NII) son métodos no destructivos para inspeccionar e identificar diferentes tipos de mercancías. También se les conoce como escáneres de rayos X.

MACH me informan que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante ha comenzado con el proceso de adquisición de los sistemas de detección con rayos X. El problema radica en que, hasta el momento; solamente se les ha pedido cotización a tres empresas cuya reputación está en entredicho. Estas empresas han sido multadas por incumplir contratos en disponibilidad, entrega y calidad. Las empresas vituperadas son Rapiscan Systems, Leidos, y Astrophysics Inc. Todas son firmas estadounidenses y no figura ninguna otra empresa de otro país, incluido México.

El coordinador de protección marítima y portuaria y aduanas de la citada Coordinación, Rafael Alejandro Barradas Hernández, está evaluando la situación. Lo más lógico e ideal es que las cotizaciones solamente sirvan como punto de partida para realizar una licitación pública. Sin embargo, MACH temen que solo se invite a estas tres empresas o adjudiquen el contrato de manera directa a uno de los cotizantes. Esto sería el peor escenario que podría ocurrir. ¿Por qué?

Más allá de la opacidad y la nula competencia esto podría dejar fuera a la mejor propuesta económica y de calidad. Además, sería el colmo porque estas empresas han sido cuestionadas en EU por venderle a México escáneres obsoletos y con sobreprecio. Asimismo, el actual gobierno de la 4T les ha rescindido contratos del mismo servicio por incumplimiento.

Por ejemplo, en el contrato multianual CS-300-AD-I-P-FC-069/17, la empresa Rapiscan Systems le daba el servicio de sistemas de detección con rayos X a las aduanas. En ese tiempo aún formaban parte del SAT, sin embargo, los multaron con 7 millones 562 mil 189 pesos. Para enero de 2021 se les rescindió el contrato por incumplir la disponibilidad, entrega y calidad. En su momento, el SAT se quejó de que el contrato era desventajoso debido a que fue adjudicación directa de la administración anterior. Se dice (no me consta) que se les colaba piratería, fentanilo, armas, incluso hasta autos chocolate.

También entre 2017 y 2018, la firma de corretaje en EU, Muddy Waters, advirtió sin rubor que la empresa OSI Systems, matriz de Astrophysics, estaba podrida hasta la médula. También dijo que el precio de su contrato llave en mano en México no resiste el escrutinio. En suma, nos han "chamaqueado", nos han vendido espejitos.

No quisiera pensar que el presunto favoritismo se deba a presiones políticas de EU, donde solo quieren que sus empresas jueguen. Por eso, muchos creemos que para hacer más pulcro el proceso de contratación que podría llegar a 5 mil millones de pesos, lo mejor es la licitación pública. Los intereses y la seguridad de la nación deben estar por encima de la presión política y de algunos negocios.

¿REGRESA EL IMPUESTO?

Vaya usted a saber si es por falta de recaudación, por falta de sensibilidad política o por verdadero fuego amigo, pero en Estado de México están queriendo revivir un muerto. A pocos meses de arrancar las campañas para la gubernatura del Estado de México, crece la versión de que el gobierno mexiquense quiere impulsar el cobro de un impuesto al comercio digital.

No creo que el gobernador Alfredo del Mazo sea el promotor del mismo impuesto que se topó con amparos en la Ciudad de México, pero si es así; estaría cometiendo un grave error. Me atrevo a pensar que fue un espontáneo, un funcionario “quedabien”, o una bola rápida que quieren pasar, pero nadie ha aclarado si es cierto o no. Se olvidan de que el comercio digital y las plataformas dedicadas al delivery ya pagan impuestos y generan mucho empleo en todo el país.

Si es cierto y el gobierno mexiquense quiere cobrarles a empresas como Rappi, Uber, Mercado Libre y hasta Amazon el impuesto por el envío de productos a sus clientes; tendrá un problema seguro. Incluso, me atrevo a pensar que este tema podría definir al [email protected] de la coalición conservadora. ¿Será que Alejandra del Moral (PRI) dejará pasar esa bandera en defensa del comercio digital y la tecnología? ¿Puede el líder del PAN en el congreso estatal, Enrique Vargas; tener más visión y oficio para detener esta iniciativa?

LIBERTAD DIGITAL

Algunas Sofipos ya pueden equipararse a un banco y, por ejemplo, en el caso de Libertad, al mando de Silvia Lavalle, ya adelanta planes para 2023. En los próximos meses lanzará nuevos productos como su tarjeta de crédito, de las primeras en el mercado de Sofipos. Además, entrará a la omnicanalidad sin abandonar la presencia física de sus sucursales en 24 estados del país. También relanzarán su aplicación móvil que tiene una nueva interfaz, así como la posibilidad de personalizar la App, bloqueo y desbloqueo con huella o rostro entre otras ofertas personalizadas de crédito preautorizado.



Twitter: @hugonzalez0 Columnista y comentaristaTwitter: @hugonzalez0