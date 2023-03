Aduanas de Sedena y la guía de Moisés

El fallo de la Sedena sobre el contrato para equipar las aduanas con escáneres de rayos X estaba programado para el lunes pasado. Una vez más la Secretaría de la Defensa Nacional difirió el fallo y será hasta el 17 de marzo cuando se sepa si la dependencia contratará a una empresa de no muy buenas referencias. La convocatoria se publicó el 22 de diciembre del año pasado y el primer falló se iba a dar el 20 de febrero.

Tal vez no lo recuerdes, pero desde hace semanas le he dado seguimiento al caso de la licitación LA-007000999-E1040-2022 de la Sedena. El objetivo es equipar a 21 aduanas de las fronteras (2 del sur y 19 del norte) con sistemas de inspección no intrusiva de vehículos de carga y ligeros. La demora en elegir al ganador puede ser, por una sesuda deliberación o porque no saben cómo evitar mancharse de la mala reputación de uno de los participantes.

Se trata de la empresa Rapiscan Systems, filial de OSI Systems, la cual se perfila como la ganadora por ser la que ganó un concurso parecido en la Secretaría de Marina. La oferta no es la más atractiva, por el contrario, es la más cara con 13 mil 500 millones de pesos. La propuesta que le sigue es la del consorcio México-China compuesto por Cruant, LTP Global Software, y Nuctech Company, con 11 mil 747 millones de pesos. Hay otras firmas que participan, pero con propuestas limitadas para 5 partidas. Se trata de las estadounidenses Leidos y Astrophysics, las inglesas Linev Systems y Smiths Detection, la brasileña VMI Security y la mexicana Seguritech.

Te repito que hace unos meses la Marina otorgó, mediante adjudicación directa, un contrato a Rapiscan por casi 3 mil 800 millones de pesos. Fue también para adquirir los equipos de rayos X que utiliza la marina en los puertos. Nadie informó nada, pero el 17 de enero OSI Systems comunicó al Nasdaq que su filial de seguridad, Rapiscan, había recibido el contrato. Hasta aquí todo “normal”, lo de siempre, ganadores semiocultos.

Sin embargo, OSI Systems está sufriendo para cumplir el contrato con Marina porque su principal directivo en México fue detenido y llevado a prisión. Si realizas una búsqueda del nombre George Edward Walther-Meade en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, (https://www.bop.gov) hallarás que este hombre de 50 años está registrado como preso federal desde el 15 de febrero de 2023.

Sería muy raro encontrar un homónimo y de esa edad por lo que es casi seguro que se trata del representante de Rapiscan Systems para México y América Latina. El número de identificación de este recluso federal es 08449-506 pero no se tiene preciso cuáles son los cargos. Hay pormenores del caso que no son públicos.

Sin embargo, si recuperas algunas de mis colaboraciones podrás encontrar que algunas firmas de corretaje de EU habían denunciado las malas prácticas de esta empresa. Todavía no es seguro que el falló se dé el 17 de marzo, pero por esta información es factible que las secretarías hagan control de daños y se aplace nuevamente. Es una inversión muy importante y no vale la pena mancharla con tizas de corrupción.

“K'AOOL” LA GUÍA DE MOISÉS

Se acerca la Semana Santa y las películas bíblicas serán el pan de cada día. Y así como Moisés llevó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, hay otro Moisés que quiere llevar a otra grey a la tierra prometida. Podría pensarse en la semana santa de la Convención Bancaria a celebrarse el próximo 16 y 17 de marzo y también podrías creer que Moisés quiere llegar a la tierra maya donde también fluye leche y miel.

Moisés Chaves, fundador y presidente del Grupo Omni de Costa Rica, llegará a Mérida para presentarse como representante del nuevo grupo de inversionistas de Bankaool. El joven inversionista y tecnólogo estará en la Bancaria para presentarse en el sector y mostrar, de primera mano, cuál será su oferta en México. Curiosa coincidencia con el nombre del banco que se deriva del vocablo maya "k'aool", el cual significa “conocer/reconocer”.

Con muy honrosas excepciones, el sector bancario me ha llenado de frustraciones en su camino hacia la transformación digital. Desgraciadamente es un sector demasiado cuadrado y por eso repiten muchos de los vicios, dogmas y a veces errores que se viven en el mundo físico. Tal vez por eso no entienden cuando una empresa de tecnología llega a México a operar un banco. Eso es lo que intenta el nuevo Bankaool.

De la mano de una súper app que tuvo bastante éxito en Costa Rica y con todo el conocimiento que le dio operar servicios digitales de movilidad en Singapur, Moisés Chaves intenta darle nuevo rostro al banco, pero sin ser un banco.

Se trata de montar toda una serie de servicios de salud, movilidad, estilo de vida y financieros, pero con el respaldo de un banco con licencia en México. Tal vez te ofrezcan una tarjeta de crédito, pero con algo más. Posiblemente puedas cobrar remesas, pero con ofertas en estudios clínicos. Quizás te dan un crédito automotriz, pero con descuentos en conciertos. Solo son ideas al vuelo que podrían materializarse porque el Grupo Omni es fuerte dando varios servicios con una buena experiencia de usuario.

Tal vez por eso lo grillaron en su país, porque el modelo de negocio era sumamente disruptor en varios sectores tradicionales. Quizás por eso cree que México es la capital moral de Hispanoamérica y puede ser el hub tecnológico y financiero que atienda a esa enorme comunidad migrante en EU. Tal vez por eso no entienden bien su ecosistema de usabilidad digital y se necesita de un Moisés para encontrar los nuevos mandamientos de la banca digital. Ya lo k'aoolaremos.



