¿Qué es lo políticamente correcto? … otra vez

Hugo Alfredo Hinojosa

cronografiasinfo@gmail.com

Tw: @Cronografias

FB: @cronografiashinojosa

“No hay nada en el mundo como un discurso persuasivo para enturbiar el aparato mental y trastornar las convicciones y corromper las emociones de un público no versado en los trucos y delirios de la oratoria [retórica]”, según comentó Mark Twain… tiene razón:

1. La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas, permitiendo el libre intercambio de ideas y opiniones. Sin embargo, el auge de lo políticamente correcto ha generado un debate intenso sobre los límites de esta libertad. Aunque sus defensores argumentan que busca proteger a grupos vulnerables de la discriminación y el odio, los críticos sostienen que lo políticamente correcto impone restricciones excesivas que amenazan la libertad de expresión.

2. Lo políticamente correcto se refiere a la adopción de un lenguaje y comportamientos que eviten ofender o excluir a personas pertenecientes a minorías o grupos marginados. Esta práctica puede convertirse en una forma de censura, limitando lo que se puede decir y cómo se puede decir. En su intento por evitar ofensas, lo políticamente correcto puede silenciar debates importantes y necesarios.

3. Uno de los efectos más perniciosos de lo políticamente correcto es la autocensura. Personas temerosas de ser etiquetadas como intolerantes o insensibles pueden optar por no expresar sus verdaderas opiniones, restringiendo así el discurso público.

4. Lo políticamente correcto introduce una ambigüedad considerable sobre lo que se considera ofensivo. Las sensibilidades varían ampliamente entre individuos y grupos, lo que significa que cualquier declaración puede ser percibida como ofensiva por alguien. Esta ambigüedad puede llevar a la imposición de normas vagas y subjetivas, que son difíciles de cumplir y de defender consistentemente.

5. Temas como la religión, la política y la cultura, que son esenciales para el progreso y el entendimiento social, pueden volverse tabúes bajo lo políticamente correcto. Esto impide la exploración abierta de ideas.

6. La influencia de lo políticamente correcto en el ámbito académico es preocupante. La universidad debe ser un lugar donde se desafíen ideas y se fomente el pensamiento crítico.

7. Un problema fundamental de lo políticamente correcto es la dicotomía entre intención y percepción. Una declaración hecha sin intención de ofender puede ser percibida como ofensiva, y las intenciones del hablante se vuelven irrelevantes. Esto crea un ambiente en el que la percepción subjetiva de la ofensa tiene más peso que la intención detrás de las palabras, lo que puede llevar a malentendidos y a castigos injustos.

8. Lo políticamente correcto a menudo se centra en la forma en lugar del fondo. En el cómo me hace sentir un tema, una cosa, una declaración en lugar de verdaderamente saber por qué me puede ofender una estupidez cualquiera.

9. El énfasis en lo políticamente correcto puede contribuir a la polarización social, dividiendo a las personas en campos opuestos de “correctos” e

“incorrectos”. Esto puede fomentar una mentalidad de “nosotros contra ellos” que obstaculiza el diálogo y el entendimiento mutuo. En lugar de unir a las personas en un esfuerzo por resolver problemas comunes, lo políticamente correcto puede exacerbar las divisiones y la desconfianza.

Fin de la retórica…

Y escribió también Mark Twain: “En determinadas circunstancias, la blasfemia proporciona un alivio negado incluso a la oración”.

A nivel mundial estamos en un momento de revoluciones, debemos reparar más en la blasfemia y menos en la apatía por temor a ser repudiados, luego de siglos, los temas tabúes son los mismos: religión, política, aborto, sexualidad, racismo y discriminación, ¿qué poco hemos avanzado en nuestra concepción de la tolerancia de la verdad? Si no podemos hablar de esos temas libremente, no hemos entendido lo que significa la libertad de expresión. Solo la naturaleza [políticamente realista, digamos] posee la verdad de todas las cosas, que bueno que no tiene voz, ya nos habría corregido la plana, y a más de uno lo habría hecho llorar.