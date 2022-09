Surge un MeToo para restaurantes

Con ya casi 100 mil seguidores, la página de Instagram con el título Terror Restaurantes México se ha convertido para muchos en la muestra fehaciente de todas las lagunas legales, laborales, de violación de derechos humanos, de acoso, así como de salubridad y lavado de dinero que practican todos los días muchos de los establecimientos en los que los mexicanos dejan verdaderas fortunas cada mes sin saber que contribuyen a fomentar un infierno para muchos trabajadores.

Incluimos aquí solo algunos de las decenas de casos denunciados tanto en establecimientos de Ciudad de México como de otros estados de la República. Pero sorprendentemente, son tantas las violaciones a tantas leyes y reglamentos, que mencionaremos a algunas de las personas e instancias que se nos ocurren deben estar involucradas para crear un nuevo reglamento, actualizado al siglo XXI, para evitar las prácticas que se denuncian.

Con la idea de que sus lambisc... perdón, sus jefes de prensa les hagan leer esto el lunes, mencionaremos, por supuesto a Claudia Sheinbaum, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Profeco, al SAT, a la Secretaria de Salud... Incluso a Marco Beteta, a ver si puede crear una medalla negra para los establecimientos con malas prácticas.

Restaurante Forever

“En mi experiencia laboral quisieron presionarme a renunciar incurriendo en acoso laboral por parte de su capitán de meseros Luis Miguel achichincle de Carlos Chaufon y la nueva subgerente Rosa. (...) conmigo se toparon con pared pues fui la excepción al contratarme pues tengo más de 15 años en el ramo del servicio, intentaron que yo fuera parte de sus malas prácticas y al no prestarme intentaron cansarme para que me fuera. Al final tuvo que intervenir el dueño Arturo Mizrahi al ver que yo estaba informado y asesorado en cuanto a mis derechos laborales y, queriendo evitar que yo hablara o dijera algo, me pagaron 20mil pesos y hasta eso en partes y me condicionaron 5mil pesos.”

Taquearte Coyoacán

“Banda, fui a recoger un pedido a ese restaurante, llego y un joven que está ahí con un tatuaje me dice que me salga que no me veía bien estando en la puerta de entrada esperando mi pedido, a lo cual le digo que está lloviendo que no puedo irme sin mi pedido, a lo cual, de una forma no tan buena, me dijo que no me daría mi pedido.

Me metí al restaurante a hablar con el gerente que me dijo que no me podía meter, me sacaron del restaurante lo cual me enojó, estaba conmigo mi compañero, me dieron mi pedido de mala forma. Ya estaba metiendo las dos ruedas de pastor que me pidieron, sale el chavo sin playera buscando problemas conmigo y mi amigo hasta que empezaron a salir todos los de adentro, incluyendo taqueros y valet parking, los cuales tiraron nuestras motos y nos tiraron y patearon, al ver que nos estaban pegando otros 2 repartidores nos ayudaron, se metieron los weyes estos al restaurante y ya no salieron. Llegó la patrulla que no hizo nada por nosotros, fui a levantar una demanda contra la empresa, por daños a mi moto, y lesiones. Estuvo feo banda.”

Restaurante La Otilia

"Desde el sábado 27 de agosto yo ya no laboro en La Otilia, trabajaba de la mano en la "oficina" junto con Mariana, Juan y Frida (nueva auxiliar administrativa).

Días anteriores, tuve un accidente muy grave afuera de La Otilia Polanco, en la esquina, donde está Banorte. Estuve internada en el hospital, perdí un diente, me suturaron, casi me rompo la mandíbula. Ellos me vieron (Frida) sangrando en la calle y personal de La Otilia, estuvieron presentes. Aun sabiendo la gravedad del asunto Mariana y Juan decidieron obligarme a ir a trabajar en un estado no bueno. Al día siguiente de mi accidente falté porque da la casualidad que era mi día de descanso. Pero después de ese día todavía no podía ni moverme, ni hablar. ¿Se hicieron responsables del accidente? No, y tuvieron que, porque estaba en horario laboral. Al menos fueron empáticos en dejarme descansar el fin, forzosamente querían que fuera al IMSS a sacar mi incapacidad en este estado. No tienen calidad humana esas personas. Fue cuando decidí renunciar por todo y otras cosas de La Otilia."

Otra de restaurante Forever

“Trabajé en el restaurante Forever Vegano de la Colonia Roma, la verdad muchas veces salí mal con mi gerente debido a que nos ponían a trabajar en días que no nos correspondían e incluso trabajábamos horas extra sin siquiera pagarnos ese tiempo. El dueño del restaurante, Arturo Mizraji, junto con su esposa Liliana Carpinteiro compraban cosas ya usadas, nada era nuevo, y si se descomponía al personal del área se lo cobraban como nuevo. Incluso nos llegaron a descontar de nuestras propinas para pagar los aparatos. Cuando empezó la pandemia descansaron a los meseros. A nosotros nos ponían a trabajar una semana sí y una semana no.”

Una más de Forever

“Hicieron unas donaciones para el personal de la línea restaurantera Forever y jamás se nos dio algo de ese dinero, al contrario, con ese dinero remodelaron el restaurante. Nuestro jefe se iba de vacaciones a Tulum cada 15 días y al personal lo ponían a limpiar lo que los trabajadores de construcción dejaban, presionándonos para que luego luego nos pusiéramos a trabajar. Aunque todo estuviera mal acomodado y empolvado.

En nuestro contrato nos daban una hora para comer, pero jamás se respetó. Al contrario, si había mucha gente ni te sentabas a comer así estuvieras doblando y muchos días nos quedábamos sin comer.”

Restaurante Barrio Puebla

"En Barrio Puebla, ubicado a una cuadra de la catedral, y teniendo muchísima afluencia de comensales, no tenemos contrato, seguro médico ni se pagan dobletes o días de descanso obligatorios dobles. El gerente y dueñ@s responden de manera déspota ante la cuestión del personal"

Manzanilla Restaurante

“Hola, quiero platicarles que la misma situación que se vive en la cocina de Mónica Patiño respecto a las condiciones insalubres y asquerosas que se muestran en Delirio, también se viven en Manzanilla Restaurante. A eso súmenle la explotación laboral que ya de por sí es mucha aquí en Ensenada.

He trabajado en muchos lugares donde todos son la misma jalada, se sienten divas, se creen paridos por los dioses y que son los salvadores de la clase trabajadora, cuando no es así...

En Manzanilla por ejemplo, nos quitan los porcentajes de sus propinas, nosotros entramos a las 10:00 am, ya que el servicio inicia a las 13:00 y nuestro horario de salida es después del cierre, es decir cuando dejamos todo limpio, pero imagínense que cierran servicio a las 23:30 hrs. Hay días en los que salimos a las 0:30 hrs. aprox. De modo que trabajamos más de 12 horas, y obviamente como todo chef engreído, mamón y explotador, no nos paga horas extras.

A eso súmale que no nos dan servicio social hasta después de 4 meses y siempre y cuando no te quejes, porque si preguntas para cuando firmas o para cuando te dan prestaciones eres revoltoso y te mandan directo a la gerencia a que te den las gracias. Diciendo claramente que "las cosas en el país no están como para andar pagando seguro porque está muy caro” y que "los impuestos son muy elevados como para meter a todos en nómina".

Hace varias semanas, nos juntamos varios compañeros para hablar directamente con Benito, quien después de darnos largas nos recibió en la oficina, su postura corporal siempre fue estar de pie y con cierta supremacía, se sentía uff imponente y nos miraba de arriba abajo a todos, como si neta él fuera lo máximo, casi no habló, solo al final de nuestras peticiones dijo que él desconoce de leyes, que cualquier cosa que tuviéramos duda le preguntáramos a sus abogados, nosotros solo pedíamos la repartición justa de las propinas, las horas extras y el IMSS al salario que cada quien tiene, ya que los chefs con más tiempo siguen en los 141.00 pesos y obviamente el resto de su salario se los dan en efectivo. Eso es como lavar dinero, ¿no?”

Restaurante Georgina

“Hola buenas tardes, quiero hacer una denuncia ciudadana ANÓNIMA. Soy empleado del restaurante GEORGINA restaurante de la famosa chef en Tijuana y participante de un reality show, top chef VIP en el canal de Telemundo Adriá Marina Montaño. Donde sufrimos de maltrato psicológico y abusos sobre nuestros derechos como empleados y amenazas verbales:

- La venta de los uniformes a un costo excesivo.

- Suspensiones por cualquier motivo sin goce de sueldo, solo por inclusive al ser de nuevo ingreso si alguien pregunta sobre ella y uno no sabe que es la dueña, los corre sin goce de liquidación.

- A un compañero por accidente se le cayó una charola y se la descontó de un solo pago de su sueldo.

- Otro mesero nuevo se tropezó con una mesa de mármol, se quebró y se cortó, y lo único que mando decir es “la vas a pagar”, y se la descontó de un solo pago sin importar el sangrado, porque ni dados de alta en el seguro nos tiene.

- Al igual que nos tienen meses sin darnos de alta y cuando lo hace, es con un sueldo diferente para evadir impuestos.

- Gritos, regaños y humillaciones, sin que esté físicamente, mueve sus títeres.

La gota que derramó el vaso fue un compañero que es valet parking. Al momento de entregar un auto, un auto le chocó y se dio a la fuga, y la aseguradora del restaurante no quiso hacerse cargo por que no cubría fuera del restaurante y le quieren cobrar el pago del choque de su sueldo, 18,000 pesos. Sin importarle que diario les quita 20 pesos de sus propinas a todos disque para el mantenimiento de las instalaciones del restaurante entonces no quiere pagar nada y quiere ganar a costa del dinero de los que menos ganamos. Realmente tenemos miedo de denunciarla en conciliación porque tiene muchas amistades en el poder y nos dan miedo las represalias.”

Cuerno Masaryk restaurante

"Preguntabas para qué se utilizaban las fotos que piden en Cuerno Masaryk y en Grupo Costeño en general, bueno pues, esas fotos se piden porque, al igual que en Sonora Grill, necesitan hostess bonitas, nunca dejarán que alguien que no esté en sus "estándares" pueda estar en esa área aun cuando tenga experiencia. Yo era colaborador de ellos en el área de Recursos Humanos y vi muchas injusticias sobre lo mismo, es por ello que decidí dejar esa empresa, porque de verdad el trato es peor aún que en Sonora Grill, te adjunto la imagen que a mí me pidieron personalmente que pidiera esas fotos cuando obviamente es incorrecto pedirlas, espero te sirva mi testimonio. Y así, tengo más datos de esa empresa que son peores."

Café San Pedro

“Café San Pedro es otro lugar donde explotan al trabajador, hacen robo de propinas, te amenazan con quitarte las propinas por cualquier cosa, tienes que pagar tu uniforme y al final no te lo dejan quedar, siendo que ya lo pagaste, por cualquier cosita te quieren rebajar dinero del sueldo, que si falta algo de tu uniforme son $50 pesos rebajados de tu sueldo, que si llegas un minuto tarde ya te rebajaron, no te dan tolerancia para llegar y cada mes te cobran la loza aunque tú no hayas quebrado nada, más los $300 mensuales del uniforme, discriminación por tatuajes, tienes que cubrirte con manga larga para que no se te vean, muchas injusticias en el contrato.”