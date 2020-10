Le inventaron un delito para despedirla

Después de que en semanas anteriores publicáramos el texto “El pecado de la antiguedad laboral”, nos escribieron decenas de lectores para narrarnos sus difíciles experiencias con diversas empresas para las que habían laborado.

De entre ellas llamó nuestra atención el caso de Jannet Cote Bautista, cuyo caso ya ha aparecido incluso en algunos programas de televisión de denuncia e involucra a una institución bancaria. Después de muchos años de trabajar para Servicios Corporativos Scotia, antes Scotiank Inverlat SA de CV, ella fue testiga de cómo pasó a ser un outsourcing para eliminar muchas prestaciones a sus empleados con antiguedad, pero en su caso, para lograr que renunciara, afirma que se le inventó un delito que involucraba a la cuenta de un juez muy importante para amedrentarla.

Se le condicionó su carta laboral a cambio de que firmara una renuncia , algo a lo que se negó. Actualmente tiene abiertos expedientes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Los hechos en su denuncia los narra ella misma así: El día 21 de marzo de 2019 fui enviada por mi supervisor inmediato al área de recursos humanos de la empresa Servicios Corporativos Scotia SA de CV, en Lorenzo Boturini 202-206 col. Transito Cuauhtémoc CD MX 06820. Fui víctima de violencia psicológica y verbal por parte de Javier de asuntos especiales (nunca me indico sus apellidos), y por Miguel Herrera Heras de recursos humanos; los cuales me difamaron y ejercieron violencia psicológica con afirmaciones falsas de pruebas de un supuesto fraude, me aseguraron que habían proporcionado todos mis datos personales a “una persona muy influyente”, la cual ya tenía un proceso en mi contra y que con su poder e influencia yo permanecería en prisión de por vida sin poder ver a mis hijas, que incluso mi vida en la cárcel sería un infierno pues se tendría la consigna de hacerme pasar la peor de las pesadillas en dicho lugar.

Fueron horas y horas en que estas personas me violentaron y no mostraron ningún respeto a mis derechos humanos. Posteriormente Miguel Herrera me dijo textualmente que “me quería ayudar”, que le firmara mi renuncia y todo quedaría olvidado, que me entregaría mi cheque de finiquito y mi constancia laboral para que pudiera encontrar un nuevo trabajo, que pensara en mis hijas y en lo que me convenia, si no firmaba pasaría el resto de mi vida en prisión.

Al responderle que no tenía ningún problema en presentarme ante alguna autoridad y presentar mi declaración ya que yo no soy responsable de lo que me inculpaban, Miguel Herrera Heras me dijo textualmente: “A partir de este momento quedas separada de la institución, tienes estrictamente prohibido entrar o acercarte a la sucursal (Lindavista), y a cualquier sucursal u oficina de la empresa en tanto no firmes tu renuncia; me solicito mi credencial de empleado ( la cual es requerida al solicitar algún servicio medico ).

Me despidieron injustificadamente, se niegan a darme una liquidación justa, todo esto he hecho del conocimiento a varias instituciones a fin de lograr conseguir ayuda, ya que lo único que solicito es una liquidación justa y no solo un finiquito ya que yo no renuncie, entre dichas instituciones están CNDH, PROFEDET, LUNA (Centro de atención contra la violencia a las mujeres), COPRED , JLCA , MP, SAT. A la fecha está vigente la demanda laboral en JLCA 899/2019 en donde los representantes y/o apoderados la empresa no se ha presentado a las audiencias, y en COPRED la queja 255/2019, en la cual la empresa también ha hecho caso omiso, MP CUH-8 CI-FCH/CUH-8/UI-3 S/D/00490/02-2020, SAT 26819/2019, INMUJERES oficio DGVIPS/DSVM/202/2020 y DGVIPS/DSVM/202-1/2020.

Actualmente mi situación es muy precaria y no puedo tener el sustento mínimo para mis hijas y para mi ya que este Banco Scotia me tiene dada de alta ante el IMSS sin derecho a servicio médico, está alta también me excluye de poder solicitar mi apoyo por desempleo, retiro parcial de Afore o ser candidata de algún trabajo temporal o fijo en los programas del gobierno y así tener algún medio para subsistir ya que el requisito en todo lo mencionado es ser desempleada y al cotizar en el IMSS me declinan

He enviado sin fin de CVs y no soy candidata ya que al checar el buró laboral aparece el trámite de demanda y también me declinan. He tratado de entablar comunicación con el banco y se han negado en todas las ocasiones, ya no es mi interés principal que me entreguen mi indemnización, ya que en ocasiones pierdo la fe de que esto ocurra, solo quiero que se me permita obtener un nuevo empleo para poder darle sustento a mi familia.

Esperamos que alguna de las instituciones donde el caso de Jannet Cote Bautista tiene abiertos expedientes apoye su caso rápidamente y que a mas de año y medio de los hechos que ella narra, los directivos de esta institución bancaria resuelvan alguna de sus demandas. ¿Usted que opina?

[email protected]

twitter: homerobazan40