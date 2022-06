Negro y negro, la app de la Novela Negra

Desde que en Raymond Chandler definió a la novela negra en su ensayo de 1950 “El simple arte de matar”, como la novela del mundo profesional del crimen, muchos han sido los autores que, dando vida a grandes personajes como los detectives Philip Marlowe y Perry Mason o el impostor Tom Ripley, han logrado que el lector se enganche con sus historias y sienta a flor de piel el misterio, la intriga y sea testigo de sangrientos acontecimientos.



El género ha evolucionado a lo largo de los años, pero el formato se había mantenido intacto hasta hace muy poco cuando la editorial española Black&Noir, comandada por Javier Manzano, decidió enfocarse sólo en la novela negra pero dando al lector un enfoque distinto, luego de que un barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) reveló que el 40% de los españoles no lee ningún libro, cerca del 60% nunca ha entrado en una librería y tres de cada cuatro no saben cómo es una biblioteca por dentro; Manzano decidió hacer algo diferente pensando en que vivimos en un momento en el que la mayoría leemos y escribimos en nuestros teléfonos celulares, asegura que a lo mejor es ahí donde debemos llevar la literatura.



Black&Noir arranca con el objetivo de ser consumida desde los teléfonos celulares. Los usuarios pueden descargar de manera muy sencilla los libros a través de una aplicación móvil, cada entrega incluye además de la historia, contenido adicional al cual se puede acceder a través de la realidad aumentada.



“Queremos traer al mundo digital lo más tradicional de la literatura sin dejar que pierda su esencia” es el lema de la editorial. Así que confiando en la nueva apuesta por la tecnología, ya son cuatro los autores que están trabajando con el nuevo concepto que consiste en entregas por fascículos cortos, pero no por eso llenos de tramas interesantes, que te dejan con ganas de descargar el próximo capítulo para saber qué pasará con la historia y sus personajes. Por ahora, pueden descargarse las historias de David Llorente “Godot, príncipe de Dinamarca”, “Emma” de Rosa Ribas, “#MADRIDPRISION” de Paco Gómez Escribano y “Vieja entrepierna humeante” de Manuel Barrera”, pero no dudo que dentro de poco tiempo la lista de los autores que se anexen a la editorial crezca de manera considerable.



Lo llamativo de Black&Noir para sus lectores, además de sus historias, es que los libros vienen acompañados de entrevistas en video a los autores en donde podemos conocerlos y saber de propia fuente datos que de otro modo estarían inaccesibles: desde cuáles fueron las ciudades en las que se inspiraron para ambientar sus historias, los pasajes interesantes que enriquecieron su proceso creativo, hasta algunos audios como banda sonora en la que se inspiraron para construir los contextos en los que se desarrollan sus historias.



A pesar de que el feedback en redes sociales arroja datos favorecedores, hasta el momento resulta complicado hablar de éxito o fracaso para la editorial y su gancho tecnológico en pos de que los lectores sigan siéndolo y los que no lo son se interesen por la novela negra y sus encantos si la tienen al alcance de su propio teléfono, además con la suerte de que las nuevas tecnologías permiten que los lectores disfruten una especie de “detrás de cámaras” descrito por sus propios autores lo que probablemente haga a las historias más entrañables y con ello, los lectores se acostumbren a esta nueva e interesante forma de leer.