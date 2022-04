Museo en disco duro

Museo, ese recinto sagrado en el que habitaban las musas y que la modernidad ha definido como una “edificación permanente que conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural o científico con fines de estudio, educación y deleite”. En esa definición resaltaría la palabra “edificación”, porque en la actualidad y con las nuevas tecnologías ya han modificado de manera particular este concepto de forma importante (los museos virtuales de Google, por mencionar al más conocido); un ejemplo de estas nuevas visiones de “museos” nació en 2015 gracias al trabajo del español Solimán López desarrollador del Harddiskmuseum, un museo que expone “arte intangible”. Se trata de una propuesta que aboga por la idea de que el arte y la cultura en nuestros días debe desarrollarse en entornos múltiples y no sólo en recintos tridimensionales. Aun así, el soporte de Harddiskmuseum es físico: un disco duro, cuyo interior no deja de ser una forma de arquitectura, en él pueden cargarse y organizarse archivos con la obra completa de varios artistas, justo como ocurre en salas de los museos convencionales. Lo que el autor de este proyecto busca, sobre todo, es abordar las distancias entre lo tangible y lo intangible de la obra de arte; ayudado por otros creativos como José Ramón Alcalá, Nilo Casares y Juan Martín Prada, así como el ESAT LAB (Laboratorio de la Escuela Superior de Arte y Tecnología) con el apoyo de PAC (Plataforma de Arte Contemporáneo) y Droide Comunidad, el museo pretende que cualquiera que tenga en sus manos este disco, pueda observar y disfrutar de las exposiciones planeadas para la plataforma, organizadas en forma de carpetas-salas. La moderna propuesta de Solimán retoma nociones tradicionales como las de colección, exposición temporal, didáctica, museógrafía, restauración e investigación. Es importante resaltar que el Harddiskmuseum trabaja de manera offline, y que la obra se ubica dentro del disco duro, esta se activa en el momento en que el usuario toca diferentes interfaces físicas adecuadas como botones programados para conducirnos a las diversas exposiciones. La primera exposición de Harddiskmuseum titulada “Líquido” se organizó hace ya un par de años y fue presentada en una galería de Valencia; dada la aceptación que en su tiempo tuvo esta aportación museística, actualmente Solimán López y su equipo creativo han desarrollado File Génesis, una forma diferente de presentar obras de arte digitales a partir del proceso de creación de las mismas, en donde, según palabras del mismo Solimán, “La verdad de todo lo digital radica en el archivo, el resto de todo lo que rodea lo digital es pura representación”. File Génesis es una gran instalación en la cual se van creando in situ una serie de archivos, dando vida a doce escenas 3d que están renderizando ante el espectador, quien es partícipe de un proceso generativo de arte digital en tiempo real. Vale la pena echarle un ojo al interesantísimo trabajo de Solimán López, este puede encontrarse en la siguiente dirección: harddiskmuseum.com