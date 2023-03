La guía de los museos en el país

No es fortuito que desde 1834 cuando cierto viajero inglés recorrió por primera vez las calles de la Ciudad de México sintió que estaba atravesando por un maravilloso sueño lleno de palacios, Charles Latrobe (y no Alexander von Humboldt, como muchos piensan), impuso a nuestra ciudad el título de la “Ciudad de los Palacios”. Probablemente, dicho título sirvió para que en poco tiempo se convirtiera en una ciudad cultural en cuyos palacios yacen recintos museísticos llenos de piezas que han servido de referencias para ir narrando historias.



En 2016, el INEGI registró que en la CDMX existían alrededor de 170 museos, una cifra ligeramente por debajo de Londres. La oferta cultural es también comparada en muchos documentos con la de grandes urbes como Buenos Aires, París o Madrid.



Sin embargo, muchos de los recintos no cuentan aún con la infraestructura y la difusión necesarias para dar a conocer su existencia, el acervo con el que cuentan y algunas actividades que en su interior de desarrollan todos los días y que, en muchos de los casos, suelen ser gratuitas.



Con el objetivo de dar un fuerte impulso a la oferta museística en nuestra Ciudad de los Palacios, el pasado mes de junio se dio a conocer en el MIDE (Museo Interactivo de Economía), el proyecto dirigido por el promotor cultural Manuel Ríos Martínez: 101 Museos México, una guía digital que tardó tres años en su elaboración y que contiene información de más de 700 salas de exhibición en todo el país, de las cuales más de 200 se presentan con información gráfica detallada y actualizada.



Además del giro temático y algunas piezas de sus colecciones principales, 101 Museos México muestra la ubicación del recinto, costos, servicios, página web, redes sociales e información de contacto.



101 Museos México fue planeada a partir de la necesidad de acercar por medio de las nuevas tecnologías, esta información al público mexicano y extranjero que en diversas ocasiones ha demostrado su devoción por visitar museos y aprender de las obras expuestas. A pesar de que en el país existen mucho más que 101 museos, datos del INEGI muestran que una cuarta parte, es decir 23.3% no los visita debido a la falta de difusión y publicidad e ignoran que en su interior guardan maravillosas piezas originales dignas de ser admiradas por chicos y grandes.



Hasta el día de hoy, el proyecto digital 101 Museos México www.101museos.com cuenta con información de más de un centenar de recintos en la Ciudad de México, además la plataforma ofrece la posibilidad de elegir otros museos ubicados en cualquiera de las entidades federativas.

Los criterios de selección atienden a la importancia de cada recinto dentro de un cúmulo de valores: educativos, de estudio, arquitectónicos, de conservación, de acervo, turísticos y de representación en la sociedad.



Podría decirse que 101 Museos México es la primera guía virtual de museos del país, creada sobre todo como una útil herramienta para viajeros nacionales y extranjeros o para cualquier persona que quiera acercarse por primera vez a la riqueza cultural de nuestro país.