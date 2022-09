La app de matemáticas para niños

Hace no mucho, los titulares de los diarios europeos manifestaban la existencia de un evidente “retroceso educativo” en el sistema francés, considerado uno de los mejores del mundo, porque, dicen, las nuevas tendencias y la tecnología habían impuesto que la corrección ortográfica no era más que un freno a la creatividad y la libre expresión, técnicas invasivas para los alumnos, quienes podían hacer, por ejemplo, operaciones matemáticas más fácilmente sin necesidad de razonar mucho en los procesos.



El resultado dio positivo a varias generaciones incapaces de actuar a partir de la lógica, de resolver problemas sencillos o de escribir un texto con ortografía, académicamente, impecable y redacción; a lo que el ministerio de educación decidió regresar a los dictados, la lectura en voz alta y el cálculo mental como ejercicios habituales en las aulas, pero teniendo en cuenta que la tecnología ya es parte de la cotidianidad de cualquiera de sus estudiantes y que había que tomar importantes decisiones; unirse al enemigo o dejar que éste acabara con el sistema.



Después de estos acontecimientos en las aulas de las escuelas europeas, y un poco a la par del nacimiento del iPad, la empresa española dirigida por Arturo Puig “Itbook”, arrancó operaciones con el objetivo de crear aplicaciones especialmente diseñadas para el sector educativo e infantil, así como para editoriales, instituciones y museos que trabajan con contenidos didácticos a favor de la enseñanza a través del juego.



Itbook ya ganó uno de los premios AppKids, allá en 2018, que reconocen a las 10 mejores aplicaciones infantiles desarrolladas en España. El galardón fue por su aplicación Aula Itbook Matemáticas, destinada al desarrollo y consolidación de las habilidades de cálculo en los niños de 6 a 12 años, partiendo de una estructura de juego que hace que los usuarios resuelvan ejercicios cuyo grado de dificultad se va incrementando de forma divertida dentro de una interfaz colorida, intuitiva y fácil de usar, con una navegación completamente amigable y disponible ya para todas las plataformas. Aula Itbook Matemáticas es un proyecto didáctico desarrollado por un equipo comandado por Javier Pérez Belmonte, en conjunto con expertos pedagogos y cientos de alumnos de diversas instituciones valencianas que dieron sus valiosos puntos de vista, con la finalidad de un feedback efectivo que permitiera mejoras evidentes.



La imagen visual de Aula Itbook Matemáticas además, estuvo a cargo del ilustrador español Pablo Rueda, mejor conocido como Pintachan; por lo que la paleta de color variada le da vida a una estética completamente cosmopolita y sobre todo inclusiva y multicultural, pues evidentemente el objetivo es que la aplicación sea utilizada por alumnos y maestros de todo el mundo, en pro de regresar a las aulas el aprendizaje lógico, ayudándose de la tecnología, pero sin perder la lógica necesaria en la solución a problemas matemáticos.



La galería de personajes de Aula Itbook Matemáticas busca también alejarse del estereotipo de niñas princesas y niños guerreros y hay además diez ambientes diferentes con personajes de todos los tonos de piel que pueden ser diseñados al gusto de los pequeños usuarios quienes además se encontrarán con la típica calculadora que busca no ser desplazada por el teclado de la tableta, además de que hay opciones de botones para zurdos y una evidente diferencia morfológica entre el seis y el nueve para evitar que estos puedan confundir a los jugadores, de manera que nada les impide obtener puntos, divertirse y sobre todo, aprender matemáticas.