Inspiración diaria

Son muchas las aplicaciones y sitios a lo ancho y largo de la red para ver arte plástico a través de las pantallas de nuestros dispositivos inteligentes. Más de una vez hemos hablado aquí de la omnipresente Arts & Culture, que tiro por viaje implementa funciones, recursos y materiales y que, quizá, sea una de las aplicaciones más completas para estos fines. También de las maravillosas aplicaciones de Second Canvas, enfocadas a acervos específicos no sólo relacionados con la plástica. Algunas otras para apoyar a creadores a vender su obra: Wydr, el “Tinder” del arte, una galería virtual muy particular; o la mexicana Arting, para promocionar a los artistas locales en el mercado mundial, que además acompaña a los artistas en el desarrollo de sus carreras dentro y fuera de la app.

Hay cientos de opciones por ahí para los amantes del arte, pocas realmente relevantes o que ofrecen un plus a los usuarios. Este mes nació otra iniciativa que, al igual que las anteriores, utiliza las bondades de la tecnología para dar a conocer obras y artistas desde un enfoque distinto. Se trata de AMO: Daily Art Inspiration, y apenas abrimos la aplicación (por el momento disponible sólo para dispositivos con el sistema IOS) promete ser “la forma más sencilla para viajar atrás en el tiempo y aprender acerca de las más impresionantes obras de arte”; la aplicación se enfoca, sobre todo, en aquellos usuarios que si bien pueden tener ciertos conocimientos básicos pretende ampliarlos y permitir disfrutar y apreciar mejor las obras. ¿Por qué mirar al arte? Pregunta la aplicación, para ampliar nuestros límites fomentar el crecimiento personal; permitirnos expresarnos y fomentar el diálogo, validar y reconocer nuestras emociones y, en conclusión, el arte puede provocarnos felicidad. Después, a partir de un cuestionario para medir nuestro nivel de conocimiento y de permitirnos elegir algunos movimientos que nos resulten particularmente atractivos, se establece un horario para que la aplicación nos revele datos relevantes, algunos poco conocidos, sobre los creadores y sus obras, con la posibilidad de compartir estos descubrimientos con nuestros contactos e incluso descargar las obras a nuestros dispositivos, en alta definición. Hay un artista distinto para descubrir cada día, pero si nos quedamos con las ganas de más, la aplicación permite explorar a otros, en la misma sesión, relacionados.

En total son 150 movimientos artísticos con más de 4000 obras disponibles. Hay que decir, que si bien la aplicación nos ofrece algunas de estas características de forma gratuita, la posibilidad de acceder a un mayor número de artistas requiere de un pago mensual; asunto no menor tomando en cuenta que, como ya dijimos al principio, el mercado de aplicaciones de este tipo está lleno de opciones de calidad que se ofrecen de manera absolutamente gratuita.

AMO se cuela entonces en un mercado dominado por compañías como Google queriendo hacer diferencias “obligándonos” a aprender a partir de notificaciones en nuestros dispositivos, y también proveyendo datos poco conocidos de los artistas y sus obras. Veremos si con un sistema de pagos sobrevive al universo de opciones que ya están ahí y que llevan tiempo siendo las favoritas de los que buscamos arte a través de las nuevas tecnologías.

herles@escueladeescritoresdemexico.com