Google y la american poetry

La historia de la poesía estadounidense tiene sus orígenes desde la formación de las primeras colonias que se establecieron al lado del atlántico; por supuesto, aquellos primeros esbozos estaban fuertemente delineados por una voz y tradición métrica y temática europeas que llegaron también en esos barcos junto con las ilusiones de una libertad distinta, lado a lado, en la mente de hombres y mujeres. Sin embargo, y sin adentrarnos tampoco en la obra de los pueblos originarios de aquellas regiones, podemos decir que fue hasta finales del siglo XIX cuando la American Poetry se posicionó por primera vez en los lugares más relevantes de la literatura en lengua inglesa. Estas grandes voces que llegaron en el ocaso de aquel siglo eran, además de poderosas, muy distintas unas de otras: por un lado, Walt Whitman, vitalista, trascendentalista que, con su obra “Hojas de Hierba”, celebra al cuerpo, la mente y la naturaleza; al otro lado del espectro tenemos a Emily Dickinson, poeta que toca casi de manera permanente temas relativos a la muerte, la decadencia del ser humano, una poesía absolutamente íntima y confesional. En medio, si me permite establecer estos extremos y trascender al 1800, encontraremos nombres no menos grandes: Edgar Allan Poe, James Russell Lowell, Emma Lazarus, E.E. Cummings, Sylvia Plath, Ambrose Bierce y una larga lista de admirados, unos más otros menos, autores norteamericanos.

Google ha decidido rendir homenaje a la poesía estadounidense de una manera muy particular: invitando a los internautas a “escribir” como algunos de estos poetas, 22 autores para ser exactos, que con la asistencia de, no podía ser de otra forma, una inteligencia artificial tengamos la oportunidad de jugar a ser, por un momento, Poe, Frost, Whitman, Emerson, Wheatley o Dickinson. Esta inteligencia artificial es realmente eficiente en cuanto a tonos, temáticas, métrica y rimas que aparecen a partir de un verso propuesto por el usuario humano. En el proceso basta con elegir entre uno y tres poetas a los que se va a emular, después alguna estructura métrica que puede ser una cuarteta o un pareado, junto con las sílabas por verso y la estructura de la rima, también está la opción de irse por el verso libre. En el caso de elegir estrofas y rimas, hay una exigencia extra de que el autor humano conozca las mismas, ya que de solicitar a la inteligencia artificial que ayude a construir una cuarteta de 9 sílabas, ésta no hará correcciones en el caso de que la persona construya un verso con un metro distinto.

No es la primera, ni será la última, inteligencia artificial que tiene estas intenciones de jugar al poeta, ya hemos escrito aquí sobre algunas; es cierto que las pretensiones de ésta en particular se centran en lo lúdico y es una muy buena opción para despertar la imaginación y motivar a los usuarios a escribir su propio poema, la construcción de los versos es de una calidad decente y tiene el objetivo de dar a conocer los distintos estilos de los autores propuestos. Si le apetece, y maneja el idioma inglés, entre a esta liga: bit.ly/3ipNGex y juegue con esta inteligencia artificial.

herles@escueladeescritoresdemexico.com