En la Realidad Virtual también se narra

La poeta estadounidense Emily Dickinson dijo alguna vez que el libro es la mejor nave para viajar lejos; el libro como objeto al que uno se aferra para entrar a las aguas de la literatura en todas sus formas. Pero, las corrientes, narrativas o poéticas, admiten más de un vehículo, algunos solo flotan o sobrevuelan las aguas, con otros permiten sumergirse de lleno en la experiencia, y últimamente la tecnología ha sido el vehículo ideal para que la literatura nos lleve por rumbos insospechados. Hemos visto como títulos y autores clásicos han sido adaptados al formato electrónico para explorar de maneras diferentes el potencial de las palabras, desde Homero y Ovidio, hasta Edgar Allan Poe y Octavio Paz tienen su versión digital con audio, animaciones y efectos que le dan otro tipo de vida a sus palabras, pero pocos saben que desde hace algunos años se ha ido un poco más allá del efectismo y otros agregados a las obras originales.

Los nuevos formatos exigen nuevos contenidos, nuevas formas de narrativa que se adapten a estos y sean los que exploten el potencial de estas nuevas naves a las que se están subiendo los nuevos viajantes, Google Spotlight Stories es uno de esos barcos.



Spotlight Stories hace uso de la realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) para contar historias; la narrativa, poesía o guion como material base requiere además de un equipo importante de animación y producción que lleve las letras a buen puerto, el proyecto de Google se apoya en el trabajo de estudios de animación con renombre, como Aardman Animation que llevan un camino recorrido.



Estas historias visuales que se crean para la realidad virtual deben tomar en cuenta una serie de elementos que pueden enriquecer su narrativa, el uso de y giroscopios en los teléfonos móviles (elemento sustancial) permiten tener panoramas de 360 grados, las nuevas pantallas en 2K muestran los elementos a detalle y la tecnología de Google Spotlight permite vivir la experiencia con o sin gafas de realidad virtual, lo primero da lugar a una experiencia aún más inmersiva; además, está tecnología permite añadir pequeñas historias además de la principal, lo que promete al lector-espectador tener más de una historia cada que ingresa al mismo título.



Google Spotlight Stories ha trabajado también con un equipo de creadores mexicanos para la elaboración de una historia para su plataforma. Un cortometraje llamado Son of Jaguar del director de Book of Life, Jorge Gutiérrez. En esta producción se narran algunas historias que interesan desde hace años a Gutiérrez: los mundos de la lucha libre y del día de muertos. Vale la pena descargar la aplicación (como dijimos, no hacen falta las gafas) para disfrutar de los contenidos que ya están disponibles en este interesante proyecto.



