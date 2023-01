App para incentivar a la lectura

El más reciente comunicado de módulo de lectura (MOLEC) de INEGI del 2022, asegura que la población lectora en México ha disminuido, demostrando que en2015 el porcentaje de lectores era de 80.8%; para el año que acaba de terminar, la cifra bajó a 71.8%; es decir, alrededor del 8% menos personas interesadas en algún material ofrecido por las librerías o los sitios de venta de ebooks, y no nos adentremos a analizar la cifra, que de ese porcentaje, lo conforman libros escolares o lecturas obligatorias en las escuelas. Hablando de la lectura por placer la encuesta muestra que en este país el promedio de libros leídos es de 3.9 por persona, al año.



Razones por las que en nuestro país la lectura no es un hábito común en la mayoría de la población, hay muchas: los costos, el tiempo, la atractiva oferta de series televisivas, y un largo etcétera. Lo cierto es que los hábitos de lectura, cuando adquieren desde la infancia, son más difíciles de desarraigar; de igual forma, si los niños viven dicha actividad desde una perspectiva negativa, es muy probable que la tendencia en la estadística siga siendo cada vez peor.



Conscientes de que hay que empezar a crear hábitos a temprana edad, la compañía de entretenimiento inmersivo “Inception”, que produce software de realidad aumentada y virtual, anunció el inicio de un acuerdo de licencia con Penguin Ventures, para desarrollar ediciones especiales de algunos de los libros para niños más importantes que figuran en el catálogo de Penguin Random House.



A través de la aplicación Bookful, la cual se puede descargar en dispositivos móviles, los usuarios pueden tener acceso al material de varios autores como la inglesa Beatrix Potter, autora de fascinantes historias para niños como El cuento de Peter Rabbit, El cuento de Jemima Puddle-Duck, El cuento de Benjamín Bunny, entre muchos otros. A través de la cámara del dispositivo la aplicación produce figuras animadas tridimensionales de las ilustraciones, algo muy similar al efecto Pokemon Go; además es importante destacar que no es necesario tener el ejemplar físicamente para disfrutar del efecto de la realidad aumentada, pues todo sucede en la pantalla del celular o tableta, incluso es posible activar la opción para que un narrador vaya guiando al niño mientras éste disfruta la historia y a los personajes en movimiento en 3D. Bookful funciona a la perfección y sólo necesita un lector curioso, una habitación bien iluminada y la cámara del teléfono libre de cualquier obstáculo.



Dar vida a los libros a través de la realidad aumentada brinda oportunidades para entusiasmar a todos los niños con los libros, les guste o no leer, aseguró Benny Arbel, director de Bookful, al presentar el proyecto que sin duda, abre la puerta para que otras casas editoriales hagan uso de estas tecnologías; pero también a los autores para pensar en contenidos distintos, que den oportunidad a los ilustradores y programadores para dotar de vida a personajes que, al igual que Peter Rabbit, podrán convertirse en memorables para las futuras generaciones de niños.