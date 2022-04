Tras la semana anterior, en una combinación de asueto, espiritualidad y conflictos diversos que vive el país, como el flagelo de la inseguridad y la propuesta de Reforma Energética que impulsó el Ejecutivo federal, y que convirtió a la Cámara de Diputados en el espacio ideal para la oposición, que intenta aprovechar minuto a minuto cualquier condición política para avanzar en sus proyectos político-electorales; de regreso a la normalidad, estamos cada vez más próximos a conocer la decisión del electorado en los estados de Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo.



La movilidad político-electoral en esas entidades pareciera que solo la perciben quienes habitan en ellas y, sin embargo, lo que resulte de este proceso electivo es la última antesala con miras a librar, nuevamente, la madre de todas las batallas, ahora, en el 2024.



Los tiempos se acortan y los partidos políticos dejan ver sus alianzas, agrupándose en sendos bloques, con una visión de estrategia política-electoral; ya que, evidentemente, en el caso del PRI, PAN y PRD es absurdo pensar siquiera que su motivación sea ideológica.



Pues bien, en los últimos estudios de opinión y a través de los sondeos realizados en estos seis estados en proceso electoral, la única entidad en donde la oposición parece tener una posibilidad con holgado margen es Aguascalientes que, no obstante, el conflicto en la relación que existe entre la candidata del PAN, Teresa Jiménez Esquivel, y el actual gobernador Martín Orozco, todo parece indicar que a este no le queda más remedio que adherirse a la propuesta de su partido o abiertamente mostrar sus cartas, con el fin de direccionar el voto necesario para poderle dar un giro a ese proceso electoral.



El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lanzaron una propuesta importante a través de la senadora Martha Márquez, quien es conocida por su popularidad y aceptación en los diferentes círculos que conforman la sociedad hidrocálida. Aunque los estudios de opinión hoy dan ventaja al Partido Acción Nacional, habría que recordar que la fórmula PT y PVEM ya ha dado resultados favorables, como en el caso de San Luis Potosí, en donde, a pesar de no ir la izquierda unida en su totalidad, esta coalición logró altos dividendos, por lo que la lucha electoral continúa y es difícil dar por hecho que los resultados serán como hasta ahora las casas encuestadoras los han presentando.



Durango es otra entidad federativa que el Partido Acción Nacional consideraba como un bastión más; sin embargo, los últimos sondeos de opinión indican que cada día se abre más la ventaja a favor del bloque opositor de izquierda en la entidad gobernada por José Rosas Aispuro, quien logró ser gobernador en un segundo intento y fue precursor de las alianzas entre partidos con fines electorales.



En la capital de Durango, la fórmula a la gubernatura es acompañada por un representativo cuadro petista que goza de alta popularidad y que, de acuerdo con los últimos sondeos, empieza a despuntar, empujando con esto a la candidata de Morena, Marina Vitela. Me refiero a Gonzalo Yáñez; es decir, la popularidad de Gonzalo ha generado condiciones de impulso hacia la candidata de la coalición Morena-PVEM-PT y hoy los coloca con altas posibilidades de triunfo, lo que no sería nada extraño, ya que Durango ha registrado cambios representativos en la preferencia electoral de sus ciudadanos.



Hoy le correspondería a la izquierda dirigir los destinos de esa parte del territorio nacional, con Marina Vitela al frente de la gubernatura de Durango y con Gonzalo Yáñez como alcalde de la capital duranguense.