Liberales contra conservadores, no que no

No que no, para algunos fue sorpresiva la columna donde hablaba de la polarización en el próximo proceso electoral y la movilidad política que se avecina en nuestro país; el primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, en una de las mañaneras, expresó con claridad que él solo veía un escenario: el de liberales contra conservadores.

En recientes fechas, uno de los dueños de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X. González, anunció la creación del movimiento Sí por México que, al igual que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y de acuerdo con el perfil como presentan a estas organizaciones, no se entendía con claridad para qué fueron creadas; pero ya no existe duda, su finalidad es política y de abierta oposición a la 4T que encabeza López Obrador.

La nueva organización denominada Sí por México lanzó un llamado a los diferentes partidos políticos para que estos incluyeran en su propuesta político-electoral la participación de la sociedad civil, cuya representación ya se adjudica la nueva agrupación política.

Está claro que, al no disponer de un partido propio que les permita participar de forma directa en la elección del 2021, se autoinvitan con las diferentes fuerzas políticas para contar con el vehículo y entrar a la cancha político-electoral, su propuesta: actores que dicen no ser políticos, pero hacen política, y se autonombran ciudadanos, como si los políticos no lo fueran.

Claudio X. González se ha visto muy activo en franca oposición al régimen actual a través de sendos tuits; recientemente en uno de estos, precisamente se encarga de colocar el escenario político por venir, a la medida de lo que vaticinó el primer mandatario. En ese tuit Claudio X. González habla del exhorto lanzado a las fuerzas políticas para participar de común acuerdo entre sí, y aclara que la respuesta en sentido afirmativo llegó por parte del Partido Acción Nacional, el de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y el PRI, que avisó habría de consultarlo en su Consejo Político Nacional. Claudio X. González coloca en el otro extremo, es decir en el de los negados, al partido Morena, al Partido del Trabajo, al Partido Verde Ecologista y a los tres partidos de nueva creación, todos integrantes o simpatizantes de la 4T.

No que no, hoy, lo dicho por el presidente se observa en la conducta de otros actores políticos y la polarización vaticinada está por venir.

La duda es durante cuánto tiempo se ha venido utilizando el membrete de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad para descalificar y denostar a actores políticos y sociales. Los autores intelectuales ya mostraron su interés político y cuando hay interés político, no hay objetividad.

No resultaría extraño que el fuego amigo entre la 4T se genere a través de esas nuevas asociaciones políticas; ya que algunos cercanos al primer mandatario ostentan magnífica relación con integrantes de este nuevo grupo opositor a él.

Entonces, no hay por qué encubrirse como sociedad civil. Bienvenida la práctica democrática en donde el debate y la defensa de las ideas se cristaliza en un proceso democrático. No pasa nada, la derecha y la izquierda, como pensamientos libres e ideológicos, han estado vigentes en la historia del mundo y seguirán estando aun con nuestra ausencia.